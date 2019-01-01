Learner Reviews & Feedback for إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية by Alfaisal University | KLD
About the Course
السوق عامل مهم في تحديد إمكانية نجاح أي مشروع، يستلزم على المستثمر أن يفهم ويدرس السوق، كي يحدد كمية ونوعية الطلب وسلوك المستهلكين كي يستطيع تحديد السعر المناسب للخدمة أو المنتج المقدم، والذي سيترتب عليه بعد ذلك تحديد السياسات التسويقية، لا شك أن تحديد حجم السوق يُعد خطوة أساسية في عملية وضع استراتيجية التسويق، لكنّ هناك أكثر من منظور لتحقيق ذلك، مثل اتخاذ الرؤية الضيقة أو المباشرة للسوق (Narrow Market View) التي تعني التركيز فقط على المنتجات المتاحة في الوقت الحالي، أو تبنيّ المنظور الشامل للسوق (Broad Market View) الذي هو مفيد للشركات ذات النظرة الاستراتيجية التي ترغب في تحديد أقصى إمكانية للنمو، نتناول هنا مواضيع استراتيجية أساسية لفهم وتحليل الأسواق والتنبؤ بمستقبلها لتتمكّن الشركات من التنافس فيها، والتغلب على المنافسين للحصول على حصة سوقية (Market Share) أكبر، وضمان استمراريتها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح مقاييس أداء الحصة السوقية،
فهم كيفية تقييم الأسواق باستخدام مؤشر تطور السوق، التعرف على مفاهيم: إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية....