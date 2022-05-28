إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية

السوق عامل مهم في تحديد إمكانية نجاح أي مشروع، يستلزم على المستثمر أن يفهم ويدرس السوق، كي يحدد كمية ونوعية الطلب وسلوك المستهلكين كي يستطيع تحديد السعر المناسب للخدمة أو المنتج المقدم، والذي سيترتب عليه بعد ذلك تحديد السياسات التسويقية، لا شك أن تحديد حجم السوق يُعد خطوة أساسية في عملية وضع استراتيجية التسويق، لكنّ هناك أكثر من منظور لتحقيق ذلك، مثل اتخاذ الرؤية الضيقة أو المباشرة للسوق (Narrow Market View) التي تعني التركيز فقط على المنتجات المتاحة في الوقت الحالي، أو تبنيّ المنظور الشامل للسوق (Broad Market View) الذي هو مفيد للشركات ذات النظرة الاستراتيجية التي ترغب في تحديد أقصى إمكانية للنمو، نتناول هنا مواضيع استراتيجية أساسية لفهم وتحليل الأسواق والتنبؤ بمستقبلها لتتمكّن الشركات من التنافس فيها، والتغلب على المنافسين للحصول على حصة سوقية (Market Share) أكبر، وضمان استمراريتها.
إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقيةAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة بمجال الاقتصاد والتجارة
Skills you will gain
- مبادئ اقتصاد
- مهارات التعامل في السوق
خبرة بمجال الاقتصاد والتجارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح مقاييس أداء الحصة السوقية، فهم كيفية تقييم الأسواق باستخدام مؤشر تطور السوق، التعرف على مفاهيم: إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية.
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