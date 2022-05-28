About this Course

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Beginner Level

خبرة بمجال الاقتصاد والتجارة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • مبادئ اقتصاد
  • مهارات التعامل في السوق
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة بمجال الاقتصاد والتجارة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

إمكانيات السوق وطلب السوق والحصة السوقية

2 hours to complete
10 videos (Total 45 min)

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