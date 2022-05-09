Learner Reviews & Feedback for مبادئ الإعلام والتسويق الرقمي by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
أحدثت الثورة الرقمية تغييرًا هائلًا في مشهد التواصل التسويقي، بينما أوجدت فرصًا جديدة للشركات لكي تصل إلى المستهلكين وتتفاعل معهم من خلال تقنيات الوسائط الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الجوالة. في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على تأثيرات التقنيات الرقمية على إستراتيجيات وممارسات التواصل التسويقي. بفهم العمليات الأساسية للتواصل التسويقي والميزات الجوهرية لتقنيات وسائط الإعلام الجديدة، يمكنك بطريقة إستراتيجية اختيار القنوات المناسبة لتوصيل الرسالة التسويقية الصحيحة للجمهور الصحيح في اللحظة الصحيحة....
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