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Learner Reviews & Feedback for التسويق في عالم رقمي by University of Illinois at Urbana-Champaign

4.7
stars
26 ratings
10 reviews

About the Course

تلقي هذه الدورة التدريبية نظرة على الكيفية التي تقوم بها الأدوات الرقمية، مثل الإنترنت والهواتف الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، بإحداث ثورة في عالم التسويق من خلال نقل توازن القوة من الشركات إلى المستهلكين. إن دورة التدريبية "التسويق في عالم رقمي" تعد واحدة من أشهر الدورات التدريبية المتاحة من خلال Coursera، حيث تضم أكثر من 150000 متعلم، وهي مصنفة من خلال Class Central على أنها واحدة من أهم الدورات التدريبية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC) على مدار التاريخ (https://www.class-central.com/report/top-moocs/).‏‏ وهذه الدورة التدريبية تأتي كجزء من درجة الماجستير الدولي في إدارة الأعمال التي يتم توفيرها من خلال جامعة إلينوي، وهي عبارة عن برنامج ماجستير إدارة أعمال عبر الإنترنت مرن ومعتمد بالكامل وبسعر تنافسي للغاية لا يمكن تصديقه. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على صفحة "الموارد" في هذه الدورة التدريبية وعبر الموقع onlinemba.illinois.edu.‏‏‏...

Top reviews

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1 - 10 of 10 Reviews for التسويق في عالم رقمي

By Omar H

Aug 31, 2019

ممتعة جداً و طريقة ايصال الفكرة جميلة و سهلة ، شكراً لكم ، شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة

By Hana s s A A

Nov 18, 2020

كل الشكر و التقديرعلى هذا البرنامج الرائع و المفيد

By khalied m a m b

Apr 18, 2021

Appreciation for this amazing and useful course

By Lina M A

Sep 3, 2021

it is very useful for every one

By Moustafa m M

Mar 10, 2019

It's very useful

By Ammar Y M M

Mar 19, 2022

v​erh Goood

By Eman m B

Mar 31, 2020

ممتاز

By Afra A A

Nov 21, 2021

good

By Ameera A A

Aug 24, 2020

جميل

By Mona A A

Jun 9, 2020

GOOD

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