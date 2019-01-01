Learner Reviews & Feedback for مقاييس التسويق وربحية التسويق by Alfaisal University | KLD
About the Course
يلعب التسويق (Marketing) دوراً في تحديد مكاسب الشركة، لا يقل في الأهمية عن دور المحاسبة، ومن المتعارف عليه أن التقارير المالية للشركة هي التي يتم استخدامها في تحديد مستوى الأداء بغرض اتخاذ قرار استمرار الشركة على النمط نفسه أم تعديله. لكن بعد الانتهاء من هذه الدورة، ستتضح ضرورة إشراك التسويق (Marketing) في عملية التقييم هذه للحصول على صورة موضوعية وشاملة عن مستوى أداء الشركة والحكم عليه.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مقاييس التسويق وربحية التسويق، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح الـمقارنة المرجعية لربحية التسويق، شرح تأثير استراتيجيات التسويق على ربحية الشركة في مثال عملي، توضيح مفهوم ربحية التسويق وإدارة خط الإنتاج، تبيان دور التسويق في أرباح الشركة من خلال مساهمة التسويق ومؤشرات ربحية التسويق، تبيان أنواع مؤشرات التسويق ودورها في قياس الأداء....