Learner Reviews & Feedback for إتقان الإدارة المالية | Mastering Financial Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
عند تقييمها للمشروعات الاستثمارية المتاحة لديها، وبغية الوصول إلى القرار الاستثماري الصحيح، تعتمد الشركات على العديد من العوامل، ومنها استخدام أساليب التحليل المالي وتقدير الموازنات المطلوبة لكل مشروع وقياس العوائد المتوقعة مستقبلاً لكل مشروع للمقارنة بين المشاريع واختيار أفضلها، لكن العامل الأكثر أهمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية والذي بدونه تُصبح جميع الدراسات غير ذات قيمة هو عنصر المخاطر (Risks). فمن خلالها يمكن توقع احتمالية حدوث التعثر المالي أو عدم قدرة الشركة على توفير السيولة المطلوبة التي يمكن أن تصبح من أسباب فشل المشروعات في المستقبل.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان الإدارة المالية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على النسب الرئيسية لتحليل السيولة والكفاءة، فهم المقصود بمصطلح صافي رأس المال العامل، شرح أهمية أخذ المخاطر في الاعتبار عند تقييم القرارات الاستثمارية،
شرح استخدام تحليل الحساسية....