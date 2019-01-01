Learner Reviews & Feedback for إتقان فن الإنجاز | Mastering The Art of Achieving by Alfaisal University | KLD
About the Course
يظن البعض أن المشكلة الأساسية التي تواجه كثيراً من الأفراد تكمن في نقص الموارد المادية، لكن في حقيقة الأمر يعاني جميع الأشخاص في مختلف الأعمار على الصعيدين الشخصي والمهني من ضيق الوقت المتاح للوفاء بالمهام والالتزامات الكثيرة التي تفرضها علينا الحياة اليومية والتعامل الجيد والفعال مع هذه المشكلة يرتبط دائماً بحجم التقدم والإنجاز (Achieving) في تحقيق للمهام والمسؤوليات المطلوبة، لذلك يبقى السؤال الأكثر أهمية هو: هل يمكن التغلب على ندرة الوقت بتنفيذ المهام المتعددة (Multitasking) في الوقت نفسه؟ أم من الأفضل ترتيب الأولويات وتنفيذ مختلف المهام بتتابع هذا الترتيب.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن الإنجاز، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عوامل النجاح الرئيسية لإتقان فن الإنجاز، فهم الاحتياجات الأساسية لزيادة مستويات الإنجاز، فهم الصفات المميزة للشخص صاحب المهمة الواحدة، شرح مهارة التركيز على شيء واحد وإيجابيات فصل المهام، توضيح مفهوم فن الإنجاز وأهميته....