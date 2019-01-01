Learner Reviews & Feedback for إتقان فن الإيجاز في الحديث | Mastering The Art of Briefing by Alfaisal University | KLD
About the Course
هل سألت نفسك يوماً ما هي أهم الصفات التي تُمييز القادة والأفراد الأكثر تأثيراً في الشعوب؟ توجد العديد من الصفات، لكن أهمها على الاطلاق المقدرةُ على توصيل المعلومة إلى الناس بصورة مباشرة ومؤثرة دون اللجوء إلى العديد من العبارات والكلمات التي تُشتت انتباه المستمعين، وهذا هو المعروف بمصطلح (Art of Briefing) أو فن الإيجاز في الحديث، ونجد أن استخدامات هذا الفن متعددة في كثير من المجالات مثل نشرات الاخبار وكتابة الرسائل الإلكترونية وتقديم العروض التقديمية في الشركات، لذلك يجب أن تكون اللغة المستخدمة بسيطة وخالية من المصطلحات المعقدة لتوصيل الأفكار لجميع الفئات والأعمار بصورة واضحة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن الإيجاز في الحديث، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: أهمية مفهوم فن الإيجاز وأساسيات هذا الفن، المقصود بمصطلح فن الإيجاز، فهم الأدوات والمهارات اللازمة لنجاح الفرد في هذا الفن....