About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة

Approx. 10 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم ماهية الذاكرة وأنواعها وشرح آلية عمل الذاكرة

  • التعرف على أهم أشكال اضطرابات الذاكرة وتبيان الفرق بين أنواع النسيان

  • شرح أهم الطرق التي تساعد على التذكر

  • تطبيق المبادئ العامة لتنشيط وإنعاش الذاكرة

Skills you will gain

  • التركيز
  • الثقة بالنفس
  • التفكير التحليلي
  • الحفظ والتذكر
  • تنشيط الذاكرة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة

Approx. 10 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن الذاكرة

1 hour to complete
4 videos (Total 16 min), 2 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الذاكرة البشرية

1 hour to complete
5 videos (Total 24 min)
Week
3

Week 3

7 hours to complete

النسيان والتذكر

7 hours to complete
6 videos (Total 32 min), 1 reading, 7 quizzes
Week
4

Week 4

1 hour to complete

كيفية تنشيط الذاكرة

1 hour to complete
4 videos (Total 19 min)

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