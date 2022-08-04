الذاكرة هي هبة ربانية فريدة، واستغلالها بالشكل الصحيح يحقق إنجازات على مستوى البشرية جمعاء، وعلى مستوى الأفراد في حياتهم الشخصية والعملية أيضاً.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المتدربين بالمهارات التي ستمكنهم من استغلال قدراتهم العقلية من خلال التعرف على أنواع الذاكرة وآلية عملها، بالإضافة إلى التعرف على أهم أشكال اضطرابات الذاكرة وكيفية التعامل معها، ولا بد من التطرق إلى النسيان وأنواعه، بالإضافة إلى معرفة طرق التذكر، وفي الختام سيتم تزويد المتدربين بالمبادئ العامة لتنشيط الذاكرة وممارسة بعض تطبيقاتها العملية. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بإتقان مهارات تنشيط الذاكرة وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم تطبيق المبادئ العامة لتنشيط وإنعاش الذاكرة، شرح أهم الطرق التي تساعد على التذكر، توضيح الفرق بين أنواع النسيان، التعرف على أهم أشكال اضطرابات الذاكرة، شرح آلية عمل الذاكرة، فهم ماهية الذاكرة وأنواعها.