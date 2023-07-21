Coursera Project Network
للمبتدئين Metasploit: أساسيات الاستغلال
Coursera Project Network

للمبتدئين Metasploit: أساسيات الاستغلال

Taught in Arabic

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals

Mohamed Galal

Instructor: Mohamed Galal

Coursera Plus

Included with Coursera Plus

Intermediate level

Recommended experience

1 hour to complete
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • التعرف علي اطار عمل Metasploit وفهم مكوناته الاساسية

  • التعرف علي الخدامات المكتشفة علي جهاز الهدف و البحث عن ثغرات متعلقة بأصدارتها واستغلالها في اختراق نظام التشغيل باستخدام Metasploit

  • التعرف علي المراحل المكونة لعملية الاختراق وتنفيذها علي اجهزة الهدف

Skills you'll gain

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1 quiz

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There is 1 module in this course

للمبتدئين و أساسيات الاستغلال Metasploit آهلا بك في مشروع metasploit خلال هذا المشروع سنقوم بشكل عملي بالتدرب علي اكتشاف الثغرات واستغلالها باستخدام اطار عمل وسنتعرف علي المراحل المكونة لعملية الاختراق و سنقوم بتنفيذها علي جهاز الهدف المخصص لغرض الاستغلال بعد تجهيز بيئة العمل المكونة من جهاز المهاجم و جهاز الهدف. سنتدرب سويا علي كل من هذة العمليات بشكل عملي وسننفذها سويا للوصل لمرحلة الاخير وهي اختراق جهاز الهدف والتحكم فيه من بشكل كامل NMAP كذلك سنتعرف علي اطار عمل Metasploit ومكوناته وهي الاداة المخصصة لعملية الاستغلال وكذلك سنتعرف علي وهي اداة مساعدة مخصصة لعملية الفحص. المشروع سيكون اضافة جيدة لمهاراتك و بداية لأكتشاف الثغرات البرمجية و استغلالها ومدخل لعالم اختبار الاختراق. التدريب عملي بالكامل مليئ بالسيناريوهات الواقعية و الامثلة المختلفة لأستغلال الثغرات.

What's included

7 videos3 readings1 quiz1 plugin

Instructor

Mohamed Galal
Coursera Project Network
1 Course193 learners

Offered by

Coursera Project Network

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