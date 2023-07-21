للمبتدئين Metasploit: أساسيات الاستغلال

سيساعدك هذا المشروع علي تأسيس مهارات استغلال الثغرات واختراق نظم التشغيل من خلال إطار عمل Metasploit
كذلك سيساعدك علي اكتساب المهارات الاساسية في مجال اختبار الاختراق والاختراق الاخلاقي. من خلال التدريب العملي على السيناريوهات الواقعية والممارسة الفعلية باستخدام Metasploit، ستتعلم كيفية اكتشاف الثغرات البرمجية والاستفادة منها بطريقة فعالة, وستتعرف على الادوات والطرق المتبعة من مختبري الاختراق والهاكرز المحترفين في اكتشاف الخدمات والبحث عن ثغرات متعلقة بهذه الخدمات وانظمة التشغيل لاستغلالها و اختراق الأنظمة والخوادم والتحكم فيها بطرق أخلاقية وقانونية. ايضا سنتعلم كل ما يتعلق بإطار عمل Metasploit وادواته المساعدة مثل Msfvenom. وكذلك سنتعلم فحص انظمة التشغيل والمنافذ للأجهزة باستخدام Namp. بتعلم هذة المهارات ستتمكن من البداء في مجال اكتشاف الثغرات والاختراق الاخلاقي.