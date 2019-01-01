Learner Reviews & Feedback for الاقتصاد الجزئي: قوة الأسواق | Microeconomics by Alfaisal University | KLD
About the Course
الاقتصاد الجزئي (Microeconomics) من أهم فروع الاقتصاد، وهو يهتم بدراسة وتحليل سلوك الأفراد والشركات، ومن أهم الأدوات التي يعتمد عليها (Microeconomics) هي قوى السوق (Market Power) لأنها تستخدم في التنبؤ وفي تحليل سلوك الأفراد والشركات داخل السوق.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الاقتصاد الجزئي: قوة الأسواق، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العوامل التي تستدعي تدخل سياسات الحكومة في الأسواق، التعرف على مفهوم المرونة الذي يوضح كيفية استجابة الكمية المطلوبة والمعروضة لتغيرات الأسعار،
شرح كيفية استخدام منحنيات العرض والطلب لتحديد حجم الإنتاج والتنبؤ بالأسعار، شرح المحددات الرئيسية للعرض والطلب، توضيح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة....