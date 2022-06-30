Learner Reviews & Feedback for أساسيات مايكروسوفت آوتلوك | Microsoft Outlook Fundamentals by Alfaisal University | KLD
About the Course
مايكروسوفت آوتلوك (Microsoft Outlook) هو برنامج لإدارة المعلومات الشخصية والتي تتضمن البريد الإلكتروني، وإدارة المهام، والتقويم، وتدوين الملاحظات، وإدارة جهات الاتصال وغيرها، وهو جزء من مجموعة (Microsoft Office) التي تضم برامج أخرى مثل وورد (Word) و إكسل (Excel) وبوربوينت (PowerPoint) وغيرها، ولكل برنامج وظائفه ومهامه المختلفة.
تهدف هذه الدورة إلى رفع المستوى المعرفي للمتدربين لمواكبة سوق العمل فيما يتعلق باستخدام برنامج (Outlook) من خلال تعريفهم بالأدوات الأساسية في البرنامج وكيفية استخدامها، بحيث تمكنهم من إدارة حياتهم الشخصية بشكلٍ عام والمهنية بشكلٍ خاص بطريقة أكثر احترافية وتنظيم.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان أساسيات مايكروسوفت آوتلوك أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل وذلك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على إدارة جهات الاتصال وإضافة جهات اتصال جديدة مع بيانات الاتصال كاملة لكل جهة، تعلم إضافة المهام والملاحظات وتعديلها، شرح استخدامات التقويم وكيفية إنشاء اجتماع أو دعوة، التعرف على إرسال الرسائل الإلكترونية والرد عليها وإعادة توجيهها بنجاح، شرح الفرق بين كل إصدار من إصدارات آوتلوك المختلفة، تحديد أجزاء برنامج آوتلوك ووظيفة كل جزء....