Learner Reviews & Feedback for إلهام الأفراد وتحفيزهم by University of Michigan
About the Course
ستتعلم في هذه الدورة كيفية خلق رؤية مشتركة لفريقك وإيصالها بفعالية لزملائك بالفريق. ستتعلم أيضًا كيفية إرساء أهداف وتوقعات فعّالة بطريقة تعمل على تمكين فريقك على النحو الأفضل من تحقيق الرؤية المشتركة وأخيرًا، ستفهم احتياجات ودوافع الأداء الأكثر أهمية عبر الثقافات، وستتعلم كيفية المواءمة بين المكافآت والسلوكيات المنشودة بحيث يتم تحفيز زملائك على بلوغ أهداف الفريق.
يُمثل التحفيز تحديًا مهمًا للغاية أمام المؤسسات المعاصرة: كشف استطلاع رأي حديث من Gallup عن أن 13% من العاملين حول العالم يظهرون مستويات عالية من الارتباط والتحفيز. سنوضح لك كيف أن مشكلات التحفيز ليست ببساطة بسبب عضو فريق "سيئ" أو "غير مُحفَّز". إن التحفيز، على العكس من ذلك، يكون مدفوًعا في المقام الأول بظروف العمل التي نوفرها لزملائنا بالفريق، وبكيفية هيكلتنا للأهداف والغايات، وبالطريقة التي نكافئ بها الأشخاص على إنجاز هذه الأهداف. ستساعدك هذه الدورة على تشخيص مشكلات التحفيز وحلّها حتى يتسنى لك إخراج أفضل ما لدى الأشخاص بفريقك....