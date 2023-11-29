تخيل أن عندك القدرة على عمل encapsulation أو تغليف لتطبيقاتك، وهذا سيضمن تشغيلها باستمرار في أي بيئة عمل. تصور تنسيق الحاويات أو ال containers بدون عناء، وتوسيع نطاق خدماتك بمستوى من الدقة والكفاءة لم يكن من الممكن تصوره من قبل. مع Docker وKubernetes، ستكون مجهز للتعامل مع المشاريع المعقدة بثقة، وهذا سيتيح لك الابتكار والتكرار بوتيرة تميزك عن الآخرين. في هذا المشروع لن تتعلم استخدام Docker وKubernetes فحسب بل سنمكنك من إتقانهم. سواء كنت مطور متمرس أو مبتدئ فقد تم تصميم هذ المشروع لرفع مستوى مهاراتك وتمكينك من التنقل بين أحدث التطورات في مجال تطوير البرمجيات الحديثة. في هذا المشروع الذي يستغرق ساعة واحدة- سوف تتعلم:
نشر تطبيق ويب باستخدام Docker و Kubernetes
Taught in Arabic
Course
Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Recommended experience
What you'll learn
التعرف على كيفية عمل Containerization لتطبيقات ال Web باستخدام Docker.
التعرف على كيفية استخدام Docker Compose لإداره تشغيل التطبيقات متعدده الحاويات.
التعرف على كيفية عمل Orchestration او تزامن لحاويات Docker باستخدام Kubernetes والتعرف علي كيفيه اعداد Minikube Cluster وكيفيه استخدام اوامر Kubectl.
Skills you'll gain
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November 2023
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There is 1 module in this course
تخيل أن عندك القدرة على عمل encapsulation أو تغليف لتطبيقاتك، وهذا سيضمن تشغيلها باستمرار في أي بيئة عمل. تصور تنسيق الحاويات أو ال containers بدون عناء، وتوسيع نطاق خدماتك بمستوى من الدقة والكفاءة لم يكن من الممكن تصوره من قبل. مع Docker وKubernetes، ستكون مجهز للتعامل مع المشاريع المعقدة بثقة، وهذا سيتيح لك الابتكار والتكرار بوتيرة تميزك عن الآخرين. في هذا المشروع لن تتعلم استخدام Docker وKubernetes فحسب بل سنمكنك من إتقانهم. سواء كنت مطور متمرس أو مبتدئ فقد تم تصميم هذ المشروع لرفع مستوى مهاراتك وتمكينك من التنقل بين أحدث التطورات في مجال تطوير البرمجيات الحديثة. في هذا المشروع الذي يستغرق ساعة واحدة- سوف تتعلم: ١. كيفيه نقل البيانات عن طريق الحاويات والمعروف ب Containerization وستتعلم كيفية تنصيب Docker واساسيات Docker وستقوم بإنشاء أول حاوية Docker Container ورفعها على Dockerhub الخاص بك. ٢. كيفية استخدام Docker Compose لإدارة تشغيل التطبيقات متعددة الحاويات. ٣. إنشاء اتصال مع قاعدة بيانات Postgres وستتعلم إضافة خدمة قاعدة البيانات ل docker-compose وربطها بخدمه web. ٤. ستتدرب على عمل Containerization لمشروع مدونة وستقوم بعمل build أو إنشاء للحاوية وتشغيلها واختبارها. ٥. ستتعلم الفرق بين Docker Compose و Kubernetes في إدارة الحاويات وستتعلم البنية الأساسية ل Kubernetes وتنصيب Minikube وانشاء Minikube Cluster. ٦. ستتعلم كيفية نشر تطبيق بسيط في مجموعة kubernetes سيستخدم التظبيق قاعدة بيانات postgres وسيتصل تطبيق ويب بقاعدة البيانات باستخدام بيانات التكوين الخارجية من ConfigMap و Secret وفي النهاية ستجعل التطبيق يمكن الوصول إليه خارجيًا من المتصفح. ٧. ستقوم بنشر تطبيق ecommerce في مجموعة Kubernetes، التطبيق يستخدم قاعدة بيانات postgres ويحتوي على خدمة واحدة web service. هذا المشروع هو حل اساسي لاي شركه تريد التوسع في خدماتها بشكل يسمح لها استيعاب اي عدد من المستخدمين للخدمه وفي الوقت ذاته يوفر مبالغ طائله لتشغيل خوادم غير مستخدمه او غير مشغوله بالمستخدمين بالاضافه لسهوله النشر وتوزيع احمال التطبيق مهمتك كمهندس ديف اوبس هو نساعده شركتك في تنفيذ هذه الخطه. هذا المشروع موجه للمبتدئين وخلال المشروع ستكتسب المهارات الأساسية المتعلقة بنقل البيانات عن طريق الحاويات والمعروف ب Containerization وعمل إنشاء لحاوية Docker Container ورفعها على Dockerhub الخاص بك وستكتسب مهارات استخدام Docker Compose لإدارة تشغيل التطبيقات متعددة الحاويات وستقوم بإنشاء اتصال مع قواعد بيانات Postgres و Mongodb وستقوم بإضافة خدمة قاعدة البيانات ل docker-compose وستقوم بربطها بخدمه web وستقوم بعمل Containerization لمشروع مدونة وستقوم بعمل build أو إنشاء للحاوية وتشغيلها واختبارها وستعرف الفرق بين Docker Compose و Kubernetes في إدارة الحاويات وستتعلم البنية الأساسية ل Kubernetes وكيفيه تنصيب Minikube وانشاء Minikube Cluster وستتعلم كيفية نشر تطبيق بسيط في مجموعة kubernetes باستخدام بيانات التكوين الخارجية من ConfigMap وال Secret وفي النهاية ستجعل التطبيق يمكن الوصول إليه خارجيًا من المتصفح وستقوم بنشر لتطبيق ecommerce في مجموعة Kubernetes، التطبيق سيستخدم قاعدة بيانات postgres وسيحتوي على خدمة واحدة web service. وفي الاخير ستقوم بنشر تطبيق لشركه تجاره الكترونيه باستخدام Docker و Kubernetes. لكي تجتاز المشروع لابد ان يكون عندك فهم أساسي للغه Python مثل اوامر استدعاء المكتبات import وانشاء المتغيرات والقواميس والدوال واساسيات البرمجة الشيئية ويفضل ان يكون عندك فهم اساسي للتعامل مع نظام Linux وفهم اساسي ل Bash Scripting. من خلال إكمال هذا المشروع، ستكتسب خبرة قيمة في العمل باستخدام أدوات مثل cURL و Postman و Python Flask Framework و Git و Docker و Minikube و Kubectl, Terminal والتي يمكن أن تساعدك على بناء انظمه تعمل بكفاءة أكبر خلال حياتك المهنية. ستتعلنم ايضا احتواء اي تطبيق بداخل حاويه Docker وستتعلم كيفيه اداره مجموعه من الحاويات باستخدام docker-compose واخيرا كيف تستخدم Kubernetes لعمل تزامن لحاويات المشاريع التي تعمل عليها حتي تتمكن من الاستفاده من المميزات الهائله التي يوفرها Kubernetes كالتوسع التلقائي ومعالجه الاخطاء وبنيه Pod الغير معنمده علي نوع موحد من الحاويات.
What's included
9 videos3 readings1 quiz1 plugin
Instructor
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