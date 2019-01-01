Learner Reviews & Feedback for الدخل القومي | National Income by Alfaisal University | KLD
About the Course
الدخل القومي (National Income) من المواضيع الرئيسة في الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)، ويُعَرّف (National Income) بأنه إجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة، والتعرف على (National Income) لدولة ما يعطي انطباعاً عن مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تمارسها تلك الدولة، في الدول التي تحقق معدلات جيدة من (National Income) تكون قادرة على رعاية مواطنيها بشكل جيد، سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الخدمية، ويتمتع الأفراد في هذه الدول بمستوى دخل مرتفع.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الدخل القومي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم أثر تغيير السياسات على تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار، فهم عوامل تحقيق التوازن في حجم إجمالي الناتج المحلي بين العرض والطلب، شرح العوامل المحددة للطلب على إجمالي الناتج المحلي، استعراض توزيع الدخل القومي على عناصر الإنتاج، تبيان العوامل التي تحدد حجم الناتج المحلي، شرح الفرق بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح....