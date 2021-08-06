Learner Reviews & Feedback for Нейронные сети и глубокое обучение by DeepLearning.AI
About the Course
Этот курс поможет вам ознакомиться с новейшими технологиями искусственного интеллекта. Инженеры по глубокому обучению сейчас широко востребованы, освойте методы глубокого обучения и перед вами откроются многочисленные карьерные возможности. Глубокое обучение также можно считать новой «сверхспособностью», с помощью которой вы будете строить такие ИИ-системы, которые невозможно было создать еще пару лет назад.
В этом курсе вы познакомитесь с основами глубокого обучения. После завершения курса вы:
- будете иметь представление об основных технологических тенденциях, движущих вперед область глубокого обучения;
- сможете строить, обучать и применять полносвязные глубокие нейронные сети;
- будете знать, как реализуются эффективные (векторизованные) нейросети;
- получите представление о ключевых параметрах архитектуры нейронной сети
Данный курс также позволяет разобраться, как в реальности действует глубокое обучение, а не просто дает его поверхностное описание. Поэтому после завершения курса вы сможете применять глубокое обучение в собственных приложениях. Если вы ищете работу в области ИИ, то после прохождения данного курса вы также сможете ответить на простые вопросы в ходе собеседования.
Это первый курс специализации «Глубокое обучение»....
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