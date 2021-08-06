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Learner Reviews & Feedback for Нейронные сети и глубокое обучение by DeepLearning.AI

About the Course

Этот курс поможет вам ознакомиться с новейшими технологиями искусственного интеллекта. Инженеры по глубокому обучению сейчас широко востребованы, освойте методы глубокого обучения и перед вами откроются многочисленные карьерные возможности. Глубокое обучение также можно считать новой «сверхспособностью», с помощью которой вы будете строить такие ИИ-системы, которые невозможно было создать еще пару лет назад. В этом курсе вы познакомитесь с основами глубокого обучения. После завершения курса вы: - будете иметь представление об основных технологических тенденциях, движущих вперед область глубокого обучения; - сможете строить, обучать и применять полносвязные глубокие нейронные сети; - будете знать, как реализуются эффективные (векторизованные) нейросети; - получите представление о ключевых параметрах архитектуры нейронной сети Данный курс также позволяет разобраться, как в реальности действует глубокое обучение, а не просто дает его поверхностное описание. Поэтому после завершения курса вы сможете применять глубокое обучение в собственных приложениях. Если вы ищете работу в области ИИ, то после прохождения данного курса вы также сможете ответить на простые вопросы в ходе собеседования. Это первый курс специализации «Глубокое обучение»....
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1 - 1 of 1 Reviews for Нейронные сети и глубокое обучение

By Асель Ж

Aug 6, 2021

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