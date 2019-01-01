Learner Reviews & Feedback for استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية by Alfaisal University | KLD
About the Course
استراتيجيات التسويق (Marketing Strategies) هي جزء مهم من عمل الشركات، تهدف الى اكتشاف رغبات العملاء وتطوير المنتجات، من أجل تحقيق أقصى ربحية ممكنة، بالإضافة إلى تقديم منتجات متميزة بسعر مناسب، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية، أو كان مجال عملك يتطلب امتلاك تلك المهارة وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتوظيف تلك الاستراتيجيات بشكل فعال ومؤثر ينعكس بنتائج ملموسة على أعمالك.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرّف على أبعاد استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية، اختيار التوقيت الأمثل لاستخدام الاستراتيجية الهجومية أو الدفاعية، تحديد الاستراتيجيات الفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجيتين في نجاح الشركة....