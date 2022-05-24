استراتيجيات التسويق (Marketing Strategies) هي جزء مهم من عمل الشركات، تهدف الى اكتشاف رغبات العملاء وتطوير المنتجات، من أجل تحقيق أقصى ربحية ممكنة، بالإضافة إلى تقديم منتجات متميزة بسعر مناسب، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة.
استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعيةAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال التسويق
What you will learn
التعرّف على أبعاد استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية، اختيار التوقيت الأمثل لاستخدام الاستراتيجية الهجومية أو الدفاعية.
تحديد الاستراتيجيات الفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجيتين في نجاح الشركة.
Skills you will gain
- الإدارة
- التسويق
خبرة في مجال التسويق
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرّف على أبعاد استراتيجيات التسويق الهجومية والدفاعية، اختيار التوقيت الأمثل لاستخدام الاستراتيجية الهجومية أو الدفاعية، تحديد الاستراتيجيات الفرعية اللازمة لتحقيق أهداف الاستراتيجيتين في نجاح الشركة.
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