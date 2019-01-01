Learner Reviews & Feedback for نماذج الاستراتيجيات والمؤسسات by Alfaisal University | KLD
About the Course
من أهم الأهداف التي تسعى إليها المؤسسات (Organizations) هي الربحية (Profitability)، ولتحقيق هذا الهدف تحاول الـ (Organizations)) التركيز على القرارات المتعلقة بالإنتاجية (Productivity) وحجم ونوعية المنتجات ودراسة الشريحة المستهدفة من العملاء (Customers)، وبناءاً على التحليلات بأدوات مختلفة تقوم الشركة باختيار الاستراتيجية الأفضل في ضوء الظروف المحيطة بها باستخدام أدوات مختلفة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم نماذج الاستراتيجيات والمؤسسات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على إطار ماكينزي، فهم كيفية استخدام نموذج (BCG)، شرح نظرية اللعبة (Game Theory)، تحليل القوات الخمسة....