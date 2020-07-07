About this Course

4,287 recent views
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Approx. 17 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Università Bocconi

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

فطنة القيادة

3 hours to complete
6 videos (Total 77 min), 4 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

التعامل مع الثقافة

3 hours to complete
5 videos (Total 76 min), 4 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

التواصل بفاعلية

3 hours to complete
7 videos (Total 107 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

تحفيز التابعين

3 hours to complete
8 videos (Total 96 min), 2 readings, 1 quiz

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