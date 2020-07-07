يزداد عمل القادة في مجال الأعمال التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح عبر الحدود الوطنية وفي بيئات متعددة الثقافات. فقد تعمل بانتظام مع عملاء أو مورّدين في الخارج، أو تكون عضوًا في فريق متعدد الوظائف ومنتشر في أماكن متعددة في العالم، أو تعمل مع مدير أجنبي بشأن مهمة دولية. وقد تكون عضوًا في مجتمع عالمي على شبكة الإنترنت، أو عامل إغاثة إنمائية تتعاون مع شبكة دولية للمنظمات الشريكة. وفي جميع هذه السياقات، تعتمد فاعليتك كقائد على كيفية الإدراك الجيد لديك، وقدرتك على إدارة سلوكيات الأفراد والجماعات في سياق متعدد الثقافات.
القيادة الدولية والسلوك التنظيميUniversità Bocconi
About this Course
Offered by
Università Bocconi
Our ambition is to develop students' potential and foster knowledge in Business, Economics and Law through innovative learning and research activities in a multicultural environment. Bocconi is a community that constantly innovates teaching and learning technologies and that strongly believes in the power of life-long learning and networking.
Syllabus - What you will learn from this course
فطنة القيادة
في الموضوع الأول، نوجز أساسيات القيادة وتطور القيادة من المنظور الدولي، مما يكشف لنا الفخاخ والتحديات الشائعة، وفرص القيادة متعددة الثقافات.فقد تعمل بانتظام مع عملاء أو مورّدين في الخارج، أو تكون عضوًا في فريق متعدد الوظائف ومنتشر في أماكن متعددة في العالم، أو تعمل مع مدير أجنبي بشأن مهمة دولية. وقد تكون عضوًا في مجتمع عالمي على شبكة الإنترنت، أو عامل إغاثة إنمائية تتعاون مع شبكة دولية للمنظمات الشريكة.وفي جميع هذه السياقات، تعتمد فاعليتك كقائد على كيفية الإدراك الجيد لديك، وقدرتك على إدارة سلوكيات الأفراد والجماعات في سياق متعدد الثقافات.
التعامل مع الثقافة
في الموضوع الثاني، نتحدث عن تأثير الثقافة والاختلافات الثقافية في المنظمات، والمنظورات المختلفة بشأن تحليل الثقافة وتفهّمها، وكيفية تطوير مهارات الذكاء بين الثقافات.
التواصل بفاعلية
كل ما يقوم به القادة الدوليون تقريبًا يكون من خلال التواصل. في سياق دولي، غالبًا ما يواجهون عقبات في التواصل عندما يتفاعلون مع التابعين لهم والأقران، والشركاء من الثقافات الأخرى. نتحدث عن كيفية التشجيع على إجراء مناقشات علنية، ومحترمة، ومثمرة لتحسين التعاون وصنع القرار الجماعي. وسنشرح أيضًا دور التواصل بالتفصيل في تحديد هوية القادة وعلاقاتهم بالآخرين.
تحفيز التابعين
يحتاج القادة الدوليون إلى تحفيز طاقة التابعين لهم ومواهبهم والتزامهم، وتوجيهها.لزيادة التحفيز، ينبغي على القادة إدراك الاحتياجات والدوافع المتنوعة لدى الأشخاص، والأساسيات الثقافية للتحفيز، والآليات الاجتماعية التي تحدد التحفيز في الفريق.نؤكد أنه ليست هناك "عصا سحرية" للتحفيز تؤدي إلى النجاح عالميًّا وعلى نحو موثوق به، ونناقش نظريات التحفيز وأطُرها التي يمكنها تعزيز قدرة القادة الدوليين تعزيزًا كبيرًا لملاءمة جهودهم الرامية إلى .التحفيز في سياقات متعددة الثقافات، لكل من الأفراد والفرق
Reviews
- 5 stars82.65%
- 4 stars10.20%
- 3 stars5.10%
- 2 stars1.02%
- 1 star1.02%
TOP REVIEWS FROM القيادة الدولية والسلوك التنظيمي
The dr is very good and I benefit this course good luck
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.