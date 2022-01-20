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Back to أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا

Learner Reviews & Feedback for أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا by Google

5.0
stars
22 ratings
4 reviews

About the Course

في هذه الدورة – من خلال مجموعة من محاضرات الفيديو والعروض التوضيحية والتدريب العملي – ستتعرف على المكونات الرئيسية لنظام التشغيل وكيفية أداء المهام بالغة الأهمية مثل إدارة البرامج والمستخدمين وتهيئة الأجهزة. بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على: ●التنقل بين أنظمة ملفات Windows وLinux باستخدام واجهة مستخدم رسومية ومُفسِّر سطر أوامر ●إعداد المستخدمين والمجموعات والأذونات للوصول إلى الحساب ● تثبيت البرامج وتكوينها وإزالتها على أنظمة تشغيل Windows وLinux ● تكوين أقسام القرص وأنظمة الملفات ● فهم طريقة عمل عمليات النظام وكيفية إدارتها ●العمل باستخدام سجلات النظام وأدوات الاتصال عن بُعد ● الاستفادة من معرفة نظام التشغيل لاستكشاف المشكلات الشائعة في دور اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات وإصلاحها...

Top reviews

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1 - 4 of 4 Reviews for أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا

By AMR S

Jan 20, 2022

I learned how to become a professional from this course, where it helped me a lot to upgrade my IT skills.

By Ayman B K

Mar 11, 2022

es war am anfang ein bisschen schwer aber wenn man sich konzentriert ,macht es spass.

By Dhuha N S A

Dec 12, 2021

it was great job

By Wajdi M S M S M

Feb 19, 2022

i like it

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