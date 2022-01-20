Learner Reviews & Feedback for أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا by Google
5.0
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22 ratings
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4 reviews
About the Course
في هذه الدورة – من خلال مجموعة من محاضرات الفيديو والعروض التوضيحية والتدريب العملي – ستتعرف على المكونات الرئيسية لنظام التشغيل وكيفية أداء المهام بالغة الأهمية مثل إدارة البرامج والمستخدمين وتهيئة الأجهزة.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
●التنقل بين أنظمة ملفات Windows وLinux باستخدام واجهة مستخدم رسومية ومُفسِّر سطر أوامر
●إعداد المستخدمين والمجموعات والأذونات للوصول إلى الحساب
● تثبيت البرامج وتكوينها وإزالتها على أنظمة تشغيل Windows وLinux
● تكوين أقسام القرص وأنظمة الملفات
● فهم طريقة عمل عمليات النظام وكيفية إدارتها
●العمل باستخدام سجلات النظام وأدوات الاتصال عن بُعد
● الاستفادة من معرفة نظام التشغيل لاستكشاف المشكلات الشائعة في دور اختصاصي دعم تكنولوجيا المعلومات وإصلاحها...
Top reviews
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1 - 4 of 4 Reviews for أنت وأنظمة التشغيل: كيف تصبح مستخدمًا محترفًا
By AMR S
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Jan 20, 2022
I learned how to become a professional from this course, where it helped me a lot to upgrade my IT skills.
By Ayman B K
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Mar 11, 2022
es war am anfang ein bisschen schwer aber wenn man sich konzentriert ,macht es spass.