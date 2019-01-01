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Learner Reviews & Feedback for Основы травматологии by Technische Universität München (TUM)

About the Course

Этот курс обучает широкому спектру основ и навыков в области травматологической хирургии и ортопедической травматологии. Для этой цели в курсе используется совершенно новая концепция передачи информации. Мы следуем научному подходу и сложному сочетанию современных методов обучения, чтобы передать содержание в яркой форме. Мы используем обучение на основе конкретных случаев, обширныx фактическиx знаний, а затем вопросы викторины, которые помогают вспомнить то, что было изучено, и вспомнить это позже в повседневной рутине травматологической хирургии....
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