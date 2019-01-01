Learner Reviews & Feedback for القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير by Alfaisal University | KLD
About the Course
تتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم إلى أنواع عديدة من المشاكل والمتناقضات، ويسعى قادتها لإيجاد الحلول المتاحة للخروج من تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، لكنّ لكل مشكلة حلولاً عديدة، فأيهما أفضل: اختيار حل واحد فقط، أم استغلال جميع الحلول المتاحة للوصول إلى حل مبتكر؟ القائد التقليدي (Traditional Leader) الذي ينتمي إلى المدرسة القديمة في علم الإدارة يسعى دائماً لاستخدام منهجية "إما أو"- (Either-or)، بمعنى اختيار حل واحد فقط من مجموعة الحلول المتاحة، أما القائد المتناقض (Paradoxical Leader) فيستخدم منهجية "كلٌّ من، و"-(Both-and)، أي استغلال مزايا جميع الحلول المتاحة، حتى التي تناقض بعضها بعضاً، وبالتالي يستطيع هذا القائد الوصول إلى حل مبتكر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية تقييم مستوى القيادة المتناقضة على مستوى الفرد والمؤسسة، فهم المقصود بالتوازن الديناميكي كآلية عمل للقادة المتناقضين، شرح أهم المتناقضات التي تواجه القادة والسمات الرئيسة التي يتحلون بها كي يتمكنوا من مواجهتها، توضيح خصائص القيادة المتناقضة، شرح الفرق بين القيادة المتناقضة والقيادة التقليدية، فهم المقصود بمصطلح القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير وأهميته....