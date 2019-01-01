Learner Reviews & Feedback for تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوق by Alfaisal University | KLD
About the Course
التخطيط الاستراتيجي للسوق أمر مهم يُمَكّن الشركة من تحديد وضعها والتعرّف على الفرص المتاحة والمشاكل التي يمكن أن تتعرض لها، كما أنه يساعد الشركة في توقع ما سيحدث في المستقبل كي تستعد وتتخذ قرارات سديدة، وتضع أهدافاً تسويقية أكثر واقعية، وعلى سبيل المثال فإنه بتخطيط استراتيجي ناجح للسوق استطاعت شركة مثل "تويوتا" دخول السوق الأمريكي الصعب بمنتج لم يحقق نجاحاً كبيراً في بلده الأم.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم تحليل منتجات الشركة والتخطيط الاستراتيجي للسوق، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية تسويق الشركات لكل منتج من منتجاتها، توصيف كيفية دراسة الشريحة السوقية التي يستهدفها المنتج، تحليل دراسة مدى جاذبية السوق والوضع التنافسي فيه،
تعلّم كيفية تحقيق أكبر ربح ممكن من منتَج راكد قبل القيام بتصفيته، تبيان أهمية تنويع استراتيجيات التسويق....