Chevron Left
Back to ‎ استراتيجيات التسعير | Pricing Strategies ‎

Learner Reviews & Feedback for ‎ استراتيجيات التسعير | Pricing Strategies ‎ by Alfaisal University | KLD

About the Course

عملية التسعير (Pricing) من أكثر العمليات أهمية لجميع الشركات حول العالم، حيث أنها المرحلة النهائية لظهور المنتجات في الأسواق، فعند إجراء عملية التسعير بصورة صحيحة وفقاً للقواعد العلمية المعمول بها طبقاً لعلم التسويق، ستكون المحصلة النهائية هي تحقيق الإيرادات المستهدفة وستقوم بتغطية التكاليف كافة التي تحملتها الشركة في عملية التصنيع، لكن إذا تمت تلك العملية بصورة خاطئة وغير محسوبة، فسيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال دورة حياة المنتج في الأسواق وبالتالي تحدث الخسائر. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بفهم استراتيجيات التسعير، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرّف على العلاقة بين التسويق والتسعير، تمييز الفرق بين التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة، مقارنة الطرق المختلفة لاستراتيجيات التسعير، تحديد المقصود بالمرونة السعرية....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder