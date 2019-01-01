Learner Reviews & Feedback for استراتيجيات التسعير | Pricing Strategies by Alfaisal University | KLD
About the Course
عملية التسعير (Pricing) من أكثر العمليات أهمية لجميع الشركات حول العالم، حيث أنها المرحلة النهائية لظهور المنتجات في الأسواق، فعند إجراء عملية التسعير بصورة صحيحة وفقاً للقواعد العلمية المعمول بها طبقاً لعلم التسويق، ستكون المحصلة النهائية هي تحقيق الإيرادات المستهدفة وستقوم بتغطية التكاليف كافة التي تحملتها الشركة في عملية التصنيع، لكن إذا تمت تلك العملية بصورة خاطئة وغير محسوبة، فسيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال دورة حياة المنتج في الأسواق وبالتالي تحدث الخسائر.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم استراتيجيات التسعير، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرّف على العلاقة بين التسويق والتسعير، تمييز الفرق بين التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة، مقارنة الطرق المختلفة لاستراتيجيات التسعير، تحديد المقصود بالمرونة السعرية....