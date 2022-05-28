عملية التسعير (Pricing) من أكثر العمليات أهمية لجميع الشركات حول العالم، حيث أنها المرحلة النهائية لظهور المنتجات في الأسواق، فعند إجراء عملية التسعير بصورة صحيحة وفقاً للقواعد العلمية المعمول بها طبقاً لعلم التسويق، ستكون المحصلة النهائية هي تحقيق الإيرادات المستهدفة وستقوم بتغطية التكاليف كافة التي تحملتها الشركة في عملية التصنيع، لكن إذا تمت تلك العملية بصورة خاطئة وغير محسوبة، فسيؤدي ذلك إلى عدم اكتمال دورة حياة المنتج في الأسواق وبالتالي تحدث الخسائر.
استراتيجيات التسعير | Pricing Strategies Alfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات التسويق
What you will learn
تحديد المقصود بالمرونة السعرية
مقارنة الطرق المختلفة لاستراتيجيات التسعير
تمييز الفرق بين التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة
التعرّف على العلاقة بين التسويق والتسعير
خبرة في أساسيات التسويق
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
استراتيجيات التسعير
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرّف على العلاقة بين التسويق والتسعير، تمييز الفرق بين التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة، مقارنة الطرق المختلفة لاستراتيجيات التسعير، تحديد المقصود بالمرونة السعرية.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.