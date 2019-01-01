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Back to مهارات حل المسائل لتحقيق النجاح في الجامعة

Learner Reviews & Feedback for مهارات حل المسائل لتحقيق النجاح في الجامعة by The University of Sydney

About the Course

في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية تطوير مهارات حل المسائل والإبداع لديك لمساعدتك على تحقيق النجاح في دراساتك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية سوف يكون بإمكانك: 1. التعرف على أهمية ووظيفة حل المسائل والتفكير الإبداعي في الدراسات الأكاديمية ودور التفكير النقدي في التصور الإبداعي 2. تطوير مجموعة من الأدوات لتتمكن من تحديد المسائل والأهداف الفعلية في المسائل غير المحددة 3. التعرف على التقنيات التحليلية لحل المسائل وتطبيقها 4. التعرف على التقنيات الإبداعية لحل المسائل وتطبيقها 5. تحديد استخدام الإبداع في أنواع المسائل الأكثر شيوعًا في مجالك 6. تطبيق مهارات حل المسائل والتصور الإبداعي المستفادة على سياق الحياة الواقعية والتفكير في عمليات التعلم الشخصية...
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