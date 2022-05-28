في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على كيفية تطوير مهارات حل المسائل والإبداع لديك لمساعدتك على تحقيق النجاح في دراساتك الجامعية. بعد الانتهاء من هذه الدورة التدريبية سوف يكون بإمكانك:
مهارات حل المسائل لتحقيق النجاح في الجامعةThe University of Sydney
About this Course
Offered by
The University of Sydney
Our excellence in research and teaching makes the University of Sydney one of the top universities in Australia and highly ranked among the best universities in the world. In 2020, we were ranked second in the Times Higher Education (THE) University Impact Rankings, and first in Australia in the QS Graduate Employability Rankings.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة إلى مهارات حل المسائل لتحقيق النجاح في الجامعة
بعد هذه الوحدة سوف يكون بإمكانك 1. فهم بنية وتوقعات الدورة التدريبية 2. فهم التوقعات المتعلقة بحل المسائل ضمن الثقافة الأكاديمية 3. التعبير عن المهارات والترتيبات اللازمة لحل المسائل 4. إظهار الوعي بالمشكلات الأخلاقية ذات الصلة بالنزاهة الأكاديمية المحيطة بحل المسائل
تصنيف المسائل وعملية حل المسائل
بعد هذه الوحدة سوف يكون بإمكانك 1. تصنيف المسائل المختلفة بناءً على نوعها 2. تحديد أنواع المسائل المختلفة الأكثر شيوعًا في الجامعة 3. التعرف على اللغة ذات الصلة بأنواع المسائل الوصفية والتحليلية 4. التعرف على عملية حل المسائل المكونة من أربع خطوات وتطبيقها
فهم المسائل، إنتاج الحلول ومسارات الحلول
بعد هذه الوحدة سوف يكون بإمكانك 1. تطبيق الإستراتيجيات لمساعدتك على فهم المسألة وتحديد هدف المسألة بشكل أفضل 2. إيجاد أفكار ومداخل لحل المسألة 3. تطبيق الإستراتيجيات لمساعدتك على إيجاد حلول بديلة 4. التعرف على مكان البحث والدليل في حل المسألة 5. تحديد وتبرير الصيغ أو النظريات أو الأدوات الخارجية اللازمة لحل المسألة.
تبني أساليب إبداعية ونقدية لحل المسائل، وتقييم الحلول
بعد هذه الوحدة سوف يكون بإمكانك 1. تغيير المماثلة ووجهات النظر لحل المسائل. 2. تطبيق أشكال مختلفة من الاستدلال والتفكير. 3. توظيف التقنيات الإبداعية لحل المسائل.4. تقييم عدد من الحلول لمسألة ما لتحديد الحل الأفضل.
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