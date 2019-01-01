Learner Reviews & Feedback for استراتيجيات تمركز المنتج | Product Positioning Strategies by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن مكانة المنتج في الأسواق (Product Positioning) هي عنصر أساسي كي تحقق المؤسسات النجاح والاستمرارية وتحافظ على ميزتها التنافسية، ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية تقوم المؤسسات بصياغة استراتيجياتها التسويقية لتشمل ما يُسمى بالمزيج التسويقي (Marketing Mix)، الذي يتضمن المنتج والمكان والعروض الترويجية والسعر، بهدف ترك صورة ذهنية قوية في عقول العملاء، ينتج عنها تفضيلهم لمنتجات وخدمات تلك المؤسسة على المنتجات المنافسة، فأغلب المؤسسات التي تمكنت من أن تكون عملاقة هي التي نجحت في صناعة أسماء وعلامات تجارية بلغت مراحل من القوة والثبات، نتج عنها شراء العملاء منتجاتها وخدماتها دون تردد، لمجرد الوثوق في أسمائها وعلاماتها التجارية، ويمكن تحقيق ذلك عبر العديد من الاستراتيجيات، أبرزها ما يعرف بتمييز السلعة (Differentiation) الذي يقوم على تمييز منتجات الشركة عبر تحديد نقاط قوتها، والتركيز عليها في صياغة صورة ذهنية مبنية على الفهم الجيد لما يوجد في أذهان العملاء المستهدفين (Target Customers) وتطلعاتهم، وإيصال هذه الصورة ضمن رسائلها التسويقية.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم استراتيجيات تمركز المنتج، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العلامة التجارية واستراتيجيات إدارة خط المنتج، تعريف العلامة التجارية وعناصرها واستراتيجيات إدارتها، شرح استراتيجيات مكانة تمييز المنتج، استعراض عناصر استراتيجيات مكانة المنتج في السوق....