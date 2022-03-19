Learner Reviews & Feedback for بدء المشاريع والتخطيط لها by University of California, Irvine
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About the Course
تعد الدورات التدريبية في تخصص "مقدمة إلى مبادئ إدارة المشاريع وممارساتها" تمهيدًا يوصى به للحصول على شهادة إدارة المشاريع التطبيقية التي تمنحها جامعة كاليفورنيا، إرفاين (University of California Irvine, UCI).
تتطلب المشروعات الناجحة تخطيطًا مسبقًا متأنيًا. ستتعلم في هذه الدورة التدريبية الأدوار الرئيسية والمسؤوليات المُكلَّف بها مدير المشروعات وفريق المشروعات. ستتعلم أيضًا الإجابة عن بعض الأسئلة الرئيسية مقدمًا لتساعدك على تلبية أهداف المشروعات: ماذا سيحقق هذا المشروع؟ ما سبب أهمية هذا المشروع؟ من المستفيد من هذا المشروع؟ كيف سنخطط لتحقيق نتائج ناجحة؟
عند الانتهاء من هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
1. تحديد الخصائص الرئيسية للمشروع
2. تحديد قيود المشروع الأساسية
3. تحديد دور مدير المشروعات ومسؤولياته
4. تحديد الهياكل التنظيمية للمشروع
5. فهم تعريف الجهات المعنية في المشروع
6. تحديد الجهات المعنية في المشروع
7. تحديد احتياجات المعلومات الخاصة بالجهات المعنية في المشروع
8. تحديد مسؤولية إدارة الجهات المعنية والتحكم في مشاركتها
9. تحديد الغرض من استخدام مخطط المشروع
10. تلخيص العناصر الرئيسية لخطة المشروع
11. تحديد المصادر الشائعة للتضارب في بيئة المشروع
12. وصف الفرق بين الصلاحيات والتأثير...