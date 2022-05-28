About this Course

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Approx. 7 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تحديد الجهات المعنية في المشروع

  • تحديد دور مدير المشروعات ومسؤولياته

  • تلخيص العناصر الرئيسية لخطة المشروع

  • توقع مصادر النزاعات الشائعة داخل بيئة المشروع

Skills you will gain

  • Project Plan
  • Scope Statement
  • Planning
  • Leadership And Management
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of California, Irvine

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

20 minutes to complete

بدء الدورة التدريبية!

20 minutes to complete
2 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

ما هو المشروع؟

1 hour to complete
3 videos (Total 25 min), 3 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

2 hours to complete

التعرّف على أصحاب المصلحة لديك

2 hours to complete
3 videos (Total 22 min), 4 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

أمور تخص النطاق

1 hour to complete
3 videos (Total 24 min), 3 readings, 1 quiz

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