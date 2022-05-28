تعد الدورات التدريبية في تخصص "مقدمة إلى مبادئ إدارة المشاريع وممارساتها" تمهيدًا يوصى به للحصول على شهادة إدارة المشاريع التطبيقية التي تمنحها جامعة كاليفورنيا، إرفاين (University of California Irvine, UCI).
بدء المشاريع والتخطيط لهاUniversity of California, Irvine
About this Course
What you will learn
تحديد الجهات المعنية في المشروع
تحديد دور مدير المشروعات ومسؤولياته
تلخيص العناصر الرئيسية لخطة المشروع
توقع مصادر النزاعات الشائعة داخل بيئة المشروع
Skills you will gain
- Project Plan
- Scope Statement
- Planning
- Leadership And Management
Offered by
University of California, Irvine
Since 1965, the University of California, Irvine has combined the strengths of a major research university with the bounty of an incomparable Southern California location. UCI’s unyielding commitment to rigorous academics, cutting-edge research, and leadership and character development makes the campus a driving force for innovation and discovery that serves our local, national and global communities in many ways.
Syllabus - What you will learn from this course
بدء الدورة التدريبية!
ابدأ هذه الوحدة بمراجعة النظرة العامة على الدورة التدريبية والمشاركة في استطلاع الدورة.
ما هو المشروع؟
سنحدد في هذه الوحدة الخصائص الرئيسية للمشروع وقيود المشروع الأساسية ودور مدير المشروعات ومسؤولياته والهياكل التنظيمية للمشروع.
التعرّف على أصحاب المصلحة لديك
في هذه الوحدة، ستفهم تعريف الجهات المعنية بالمشروع، وتحدد هويتهم وتحدد احتياجات المعلومات الخاصة بهم، وتحدد مسؤولية إدارة الجهات المعنية والتحكم في مشاركتها.
أمور تخص النطاق
في هذه الوحدة، سنحدد الغرض من استخدام مخطط المشروع، ونلخص العناصر الرئيسية لخطة المشروع، ونناقش بيان النطاق وهيكل تجزئة العمل (Work Breakdown Structure, WBS).
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