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Back to إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها

Learner Reviews & Feedback for إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها by University of California, Irvine

4.8
stars
20 ratings
7 reviews

About the Course

ستساعدك هذه الدورة التدريبية على إدارة مخاطر المشروعات على نحوٍ فعال من خلال تحديد التغييرات الحتمية في نطاق المشروع وأهدافه وتحليلها والإبلاغ بها. ستفهم وستطبق العناصر اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة. سيتم تجهيزك بالأدوات اللازمة لإدارة التغيير دون تعطل فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع بشكلٍ كبير. - عند الانتهاء من هذه الدورة، ستكون قادرًا على: - تحديد عناصر خطة إدارة الاتصالات - فهم أهمية قنوات الاتصال - تحديد العناصر الأساسية اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة - تحديد الأحداث ذات المخاطر في المشروع - ترتيب المخاطر المحددة حسب الأولوية - وضع تدابير للتصدي للمخاطر ذات الأولوية العالية - تحديد التغييرات في نطاق المشروع وتحليلها - وصف أسباب حدوث تغييرات في المشروع والتاثيرات ذات الصلة - تحديد الغرض من عقد جلسة الدروس المستفادة...
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1 - 7 of 7 Reviews for إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها

By MARYAM A A

Apr 13, 2021

لقد تعلمت كيفية ادارة المخاطر فى مؤسستي

By MAJED S A

Jun 13, 2021

great information

By Aysha A A D

Aug 8, 2021

ممتاز

By 32002

Sep 30, 2021

thinks

By MAJID S A

Aug 24, 2021

شكراً

By Hamdan S A A

Sep 30, 2021

.

By bakhita a a a

Feb 2, 2022

دورة جميلة

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