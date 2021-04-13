Learner Reviews & Feedback for إدارة مخاطر المشروعات والتغييرات التي تطرأ عليها by University of California, Irvine
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About the Course
ستساعدك هذه الدورة التدريبية على إدارة مخاطر المشروعات على نحوٍ فعال من خلال تحديد التغييرات الحتمية في نطاق المشروع وأهدافه وتحليلها والإبلاغ بها. ستفهم وستطبق العناصر اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة. سيتم تجهيزك بالأدوات اللازمة لإدارة التغيير دون تعطل فريقك وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع بشكلٍ كبير.
- عند الانتهاء من هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- تحديد عناصر خطة إدارة الاتصالات
- فهم أهمية قنوات الاتصال
- تحديد العناصر الأساسية اللازمة لقياس نطاق المشروع والجدول الزمني وأداء التكاليف وتقديم التقارير ذات الصلة
- تحديد الأحداث ذات المخاطر في المشروع
- ترتيب المخاطر المحددة حسب الأولوية
- وضع تدابير للتصدي للمخاطر ذات الأولوية العالية
- تحديد التغييرات في نطاق المشروع وتحليلها
- وصف أسباب حدوث تغييرات في المشروع والتاثيرات ذات الصلة
- تحديد الغرض من عقد جلسة الدروس المستفادة...
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