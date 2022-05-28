В данном курсе описываются основные структуры данных языка программирования Python. Будут рассмотрены основы процедурного программирования, а также способы использования встроенных структур данных Python, например, списков, словарей и кортежей для выполнения сложного анализа данных. В данном курсе рассматриваются главы 6-10 учебника «Python для всех». В этом курсе речь идет о языке Python 3.
Структуры данных PythonUniversity of Michigan
About this Course
What you will learn
Рассмотрение принципов структур данных и способов их применения
Создание программ, способных выполнять чтение и запись данных из файлов
Хранение данных в виде пары «ключ/значение» с помощью словарей Python
Выполнение многоэтапных задач, например, сортировки или организации циклов с помощью кортежей
Skills you will gain
- Trigonometric Integral
- Python Programming
- Linearity
- Sorting
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Глава 6. Строки
В этом модуле мы вспомним, на чем остановились в последний раз; начнем с главы 6 учебника, поговорим о строках, а затем перейдем к структурам данных. На второй неделе данного курса мы займемся установкой среды языка Python, если вы захотите выполнять приложения на своем ПК или ноутбуке. Если вы не собираетесь устанавливать Python, можете перейти на неделю 3 и получить некоторую фору по времени.
Модуль. Установка и использование Python
В этом модуле будет предоставлена информация, на основании которой вы сможете создавать программы на Python. Устанавливать Python для этого курса не обязательно. Программы на Python можно создавать и тестировать в браузере с помощью подсистемы «Python Code Playground» на этом уроке. Более подробную информацию см. в разделе «Использование Python в этом курсе».
Глава 7. Файлы
До настоящего времени мы работали с данными, которые вводит пользователь, или с данными в константах. Однако реальные программы обрабатывают намного большие объемы данных путем считывания и записи файлов во вторичную память на компьютере. В этой главе мы начнем создавать наши первые программы, которые выполняют чтение, сканирование и обработку реальных данных.
Глава 8. Списки
Так как мы хотим решать более сложные задачи в среде Python, нам требуются более мощные переменные. До настоящего времени мы использовали простые переменные для хранения чисел или строк, когда в переменной есть одно значение. Благодаря применению списков мы будем хранить в одной переменной несколько значений, используя схему индексации для хранения, упорядочения и отыскания разных значений в этой переменной. Такие многозначные переменные мы называем «коллекциями» или «структурами данных».
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