About this Course

1,987 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Рассмотрение принципов структур данных и способов их применения

  • Создание программ, способных выполнять чтение и запись данных из файлов

  • Хранение данных в виде пары «ключ/значение» с помощью словарей Python

  • Выполнение многоэтапных задач, например, сортировки или организации циклов с помощью кортежей

Skills you will gain

  • Trigonometric Integral
  • Python Programming
  • Linearity
  • Sorting
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

Глава 6. Строки

4 hours to complete
7 videos (Total 57 min), 7 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Модуль. Установка и использование Python

4 hours to complete
5 videos (Total 23 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Глава 7. Файлы

3 hours to complete
5 videos (Total 46 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Глава 8. Списки

3 hours to complete
7 videos (Total 48 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder