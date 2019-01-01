Learner Reviews & Feedback for تنميط متقدم بتصميم سريع الاستجابة by University of Michigan
About the Course
كان من المعهود فيما مضى أن يرى كل شخص صفحات إنترنت على شاشة لها نفس الحجم تقريبًا. ولكن مع انبثاق ثورة استعمال الهواتف الذكية للدخول إلى شبكة الإنترنت، تغير عرض التصاميم كليًا. يتوقع الأفراد في الوقت الراهن أنها ستعمل بصرف النظر عن المنصة (هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو جهاز حاسوب محمول أو جهاز حاسوب مكتبي). ويُطلق على تلك الإمكانية المتعلقة بالاستجابة لأي منصة التصميم سريع الاستجابة. وسيتعمق هذا المساق في المعارف الأساسية للغة CSS3 ليحوي موضوعات من قبيل الإطارات السلكية والتصميم السلس واستعلامات الوسائط واستخدام نماذج التنميط الحالية مثل بوتستراب. بعد الانتهاء من دراسة المساق، سيتمكن الدارسون من: إيضاح نموذج الجوال أولًا وأهمية الإطارات السلكية في مرحلة التصميم واستخدام إطارات التصاميم الحالية مثل بوتستراب. هذا هو المساق الرابع في تخصص تصميم مواقع الويب للجميع. يُتوقع أن تحظى بإلمامٍ جوهريٍ للغتي HTML وcss عند الالتحاق بهذا المساق. ينصب تركيز المساقات الأخرى على زيادة التفاعل مع لغة البرمجة جافاسكريبت وإنجاز مشروع ختامي....