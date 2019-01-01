Learner Reviews & Feedback for الاعتراف بالإيراد | Revenue Recognition by Alfaisal University | KLD
About the Course
تهدف الشركات إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح في نهاية السنة، كي تستطيع الاستمرار في السوق، وتوزيع الأرباح على المساهمين. وكي تستطيع إنجاز ذلك، لا بدّ من أن تحقق أكبر قدر من الإيرادات (Revenues) من خلال زيادة مبيعاتها، وتقليل مصروفاتها، لكن السؤال هو: متى تتم عملية تسجيل الإيرادات في الدفاتر (Revenue Recognition)؟ وهل يتم الاعتراف بكل الإيرادات (Revenue) التي تحصل عليها الشركة أو بجزء منها؟
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الاعتراف بالإيراد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض أكبر المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص الاعتراف بالإيراد، فهم كيفية المعالجة المحاسبية وعمل القيد المزدوج للإيرادات في الدفاتر، التعرف على ما يلزم الشركة لتسجيل الإيرادات في الدفاتر، فهم المقصود بمصطلحي الإيرادات وتسجيلها في الدفاتر....