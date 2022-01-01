社会调查与研究方法， 首先，是一套观察社会现象、测量社会现象的工具； 其次，是一套分析和运用社会现象数据的科学方法； 最高境界，则是一套针对社会、经济、教育、政治、法律、管理、公共卫生、新闻报道等人类的生产与生活现象，进行科学沟通的思维逻辑与表达方式。
社会调查与研究方法 （下）Methodologies in Social Research (Part 2)Peking University
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Offered by
Peking University
Peking University is determined to make its education openly accessible to students in China and around the world. With over 3000 faculty members, Peking University offers excellence in teaching and learning.
Syllabus - What you will learn from this course
第08周
搜集数据是从理论到实践的过程。从本周的课程开始，将进入到社会调查与研究的实践操作部分。本周讨论最常见的数据搜集方法：问卷调查。主要内容包括：什么是问卷调查？问卷有哪些基本类型？一份完整的问卷包括哪些基本要素？怎样设计一份问卷？怎样实施一项问卷调查？为保证问卷调查的质量，如何对问卷调查过程进行管理？
第09周
除了问卷调查以外，还有其他的数据搜集方法。本周探讨访谈调查和观察调查。主要内容包括：什么是访谈调查和观察调查？在访谈调查和观察调查中，访员扮演什么角色？要遵循哪些规范？要掌握哪些技巧？如何组织访谈调查和观察调查？不同类型的访谈或观察方法各自适用于什么情境？
第10周
在常见的数据搜集方法中，还有文献调查与痕迹调查。本周的主要内容包括：什么是文献调查？文献有哪些类型？文献调查有哪些方法和技巧？什么是痕迹数据？大数据又是什么？痕迹数据与大数据有什么关系？大数据调查采用什么方法？
第11周
没有质量的数据，就是垃圾。本周探讨调查数据的整理和数据质量的评估。主要内容包括：调查数据有哪些类型？如何整理、清理并数据库化各类调查数据？数据的质量会受哪些因素的影响？如何评估数据质量？
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
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