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Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

第08周

3 hours to complete
10 videos (Total 94 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

第09周

2 hours to complete
9 videos (Total 93 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

第10周

3 hours to complete
8 videos (Total 94 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

第11周

2 hours to complete
10 videos (Total 101 min)

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