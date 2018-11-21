By 田东霖•
Nov 21, 2018
非常感谢顾教授和龙教授以及周教师的指导，对生物演化理论有了初步了解，引发了对生物乃至科技、社会组织演化过程的思索。如果生物依靠不断的基因突变来发展新的性状、功能以适应环境和繁殖需要，那么这种突变也会发生在人类社会和科技突破上。比如最近100年是否可以看作人类社会的寒武纪大爆发？再次感谢！
By Jessica W•
Jun 23, 2016
真的很棒奥，前几章就特别有趣，让人想要听下去，而不是觉得这个课有用所以听下去，高中时候就很喜欢生物，顾教授讲的更好，老师英语还很棒~一点不out
By Nan Z•
Nov 12, 2017
I learnt a lot from this course, thanks Dr. Gu!
By Xueni L•
Jun 6, 2019
老师讲课生动形象，知识丰富，结构清晰，让我一个工作多年的文科生都可以听懂和理解，谢谢顾老师！
By 袁田•
Dec 30, 2016
顾老师知识广博，讲课深入浅出，重点清楚的同时十分有趣，拓宽了我的思维，满足了我的好奇，谢谢啦
By 寒武纪•
Nov 7, 2016
顾老师上课通俗易懂，本人非常喜欢这个课程，收获很大，受益菲浅。我是一个高中的生物教师。
By linjianqing2009@163.com•
May 10, 2020
顾老师讲得很棒！我通过这门课学习，有了很多收获。不知有演化的知识，还要演化的思维。
By 马昕玉•
Apr 6, 2017
老师讲的非常好，很细致，让非专业的人也能够听懂。希望顾红雅老师还能再开别的课程。
By Xichen X•
Mar 5, 2016
课程生动有趣，可作为没有开设这类课程的生物学专业学生的有力补充
By Dc J•
Oct 17, 2016
Very cute and nice professor!
By yo s•
Apr 18, 2022
超喜歡這個課程
學到很多也不會很無聊，有點難度但沒有太難。
By 方若茵•
Feb 12, 2016
老師上得很好、很棒!!我很喜歡!!
By vivianxin•
Mar 7, 2018
太有意思了，深入浅出，非常有趣！
By 康小明•
Jun 13, 2017
谢谢老师的精心准备，受益匪浅~
By 张祖悦Momo Z•
Nov 14, 2015
老师的授课内容丰富有趣
By 张帆•
May 23, 2016
深入浅出，大师风范
By 郭浩茹•
Dec 12, 2015
非常棒的课程
By 牛长泰•
Oct 31, 2016
good！
By E•
Nov 22, 2015
好！