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Learner Reviews & Feedback for 生物演化 by Peking University

4.9
stars
108 ratings
19 reviews

About the Course

本课程以达尔文的“自然选择”和“生命之树”为主线，将重点介绍达尔文演化理论的要点，以及后人对达尔文理论的修订、补充和完善；介绍一些推动生物演化的主要力量，如遗传变异、自然选择、中性选择、遗传漂变等。同时还将介绍生物演化研究领域的各种方法和技术，并在此基础上通过很多实例对从远古的化石到现今多姿多彩的生物世界、从生物的形态改变到遗传物质的变化、从生物分子的起源到人类的起源等现象和问题进行解释。本课程将以大量的事实告诉大家：生物演化不仅仅是理论，而且是事实，它就发生在我们的身边。...
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1 - 19 of 19 Reviews for 生物演化

By 田东霖

Nov 21, 2018

非常感谢顾教授和龙教授以及周教师的指导，对生物演化理论有了初步了解，引发了对生物乃至科技、社会组织演化过程的思索。如果生物依靠不断的基因突变来发展新的性状、功能以适应环境和繁殖需要，那么这种突变也会发生在人类社会和科技突破上。比如最近100年是否可以看作人类社会的寒武纪大爆发？再次感谢！

By Jessica W

Jun 23, 2016

真的很棒奥，前几章就特别有趣，让人想要听下去，而不是觉得这个课有用所以听下去，高中时候就很喜欢生物，顾教授讲的更好，老师英语还很棒~一点不out

By Nan Z

Nov 12, 2017

I learnt a lot from this course, thanks Dr. Gu!

By Xueni L

Jun 6, 2019

老师讲课生动形象，知识丰富，结构清晰，让我一个工作多年的文科生都可以听懂和理解，谢谢顾老师！

By 袁田

Dec 30, 2016

顾老师知识广博，讲课深入浅出，重点清楚的同时十分有趣，拓宽了我的思维，满足了我的好奇，谢谢啦

By 寒武纪

Nov 7, 2016

顾老师上课通俗易懂，本人非常喜欢这个课程，收获很大，受益菲浅。我是一个高中的生物教师。

By linjianqing2009@163.com

May 10, 2020

顾老师讲得很棒！我通过这门课学习，有了很多收获。不知有演化的知识，还要演化的思维。

By 马昕玉

Apr 6, 2017

老师讲的非常好，很细致，让非专业的人也能够听懂。希望顾红雅老师还能再开别的课程。

By Xichen X

Mar 5, 2016

课程生动有趣，可作为没有开设这类课程的生物学专业学生的有力补充

By Dc J

Oct 17, 2016

Very cute and nice professor!

By yo s

Apr 18, 2022

超喜歡這個課程

學到很多也不會很無聊，有點難度但沒有太難。

By 方若茵

Feb 12, 2016

　老師上得很好、很棒!!我很喜歡!!　　

By vivianxin

Mar 7, 2018

太有意思了，深入浅出，非常有趣！

By 康小明

Jun 13, 2017

谢谢老师的精心准备，受益匪浅~

By 张祖悦Momo Z

Nov 14, 2015

老师的授课内容丰富有趣

By 张帆

May 23, 2016

深入浅出，大师风范

By 郭浩茹

Dec 12, 2015

非常棒的课程

By 牛长泰

Oct 31, 2016

good！

By E

Nov 22, 2015

好！

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