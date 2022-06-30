Learner Reviews & Feedback for إدارة ضغوط الحياة | Stress Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
أن نشعر بالضغط والتوتر لأسبابٍ معينةٍ في حياتنا اليومية سواء الشخصية أو العملية فهذا أمرٌ طبيعيٌ وواردٌ جداً، لكن من غير الطبيعي أن نسمح لهذه الضغوط بأن تسيطر على حياتنا وتتحكم في مجرياتها فنصبح بسببها ضعفاء ولا نرى حلاً إلّا أن نستسلم للأمر الواقع، لهذا نحن بحاجةٍ إلى تعلم المهارات التي تساعدنا في الاستجابة بشكلٍ جيدٍ في هذه المواقف الصعبة والتعامل معها بكفاءة، دون أن يتأثر أداؤنا أو سلوكنا سلبياً.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعريف المتدربين بأنواع الضغوط وأسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى أعراضها التي قد تؤدي إلى عدم قدرة صاحبها على القيام بالأعمال الموكلة إليه بكفاءة، وقد تؤثر على حياته العملية والشخصية بشكلٍ سلبي وما قد يصاحب ذلك من مشاكل صحيةٍ هو في غنىً عنها، ثم تقدم الحلول التي ستساعد صاحبها في التحكم بهذه الضغوط وإدارتها بطريقةٍ أكثر كفاءة بعيداً عن التوتر والقلق.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها، وتتكون من 4 محاور رئيسية يتضمنها عدد من التقييمات للتأكد من مدى فهم المتدربين للمواضيع المطروحة.
إذا كنت من المهتمين بإتقان إدارة ضغوط الحياة وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل واستخدام ذلك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية تقييم حياتك من خلال نموذج عجلة الحياة لتحقيق التوازن، توضيح كيفية تقييم قدرتك على التعامل مع الضغوط من خلال تطبيق مهارات إدارة الضغوط، شرح كيفية تحديد الآثار السلبية للضغوط في الحياة الشخصية والعملية، شرح الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للشعور بالضغوط، شرح أسباب الشعور بالضغوط، فهم تصنيف أنواع الضغوط ومصدرها، التعرّف على مفهوم الضغط وإدارة الضغوط....