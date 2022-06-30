About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة

Approx. 5 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تعرّف مفهوم الضغط وإدارة الضغوط.

  • تصنّف أنواع الضغوط ومصدرها و تعدد أسباب الشعور بالضغوط.

  • تشرح الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للشعور بالضغوط و تحدد الآثار السلبية للضغوط في الحياة الشخصية والعملية.

  • تقيّم قدرتك على التعامل مع الضغوط من خلال تطبيق مهارات إدارة الضغوط و تقيّم حياتك من خلال نموذج عجلة الحياة لتحقيق التوازن.

Skills you will gain

  • التفكير الإيجابي
  • التحكم بالضغوط
  • التفويض
  • التحفيز الذاتي
  • إدارة الوقت
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة

Approx. 5 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن إدارة الضغوط

1 hour to complete
6 videos (Total 26 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

أعراض الشعور بالضغوط وآثارها السلبية

1 hour to complete
4 videos (Total 19 min), 1 reading, 5 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

أساليب التعامل مع الضغوط

1 hour to complete
6 videos (Total 31 min), 1 reading, 7 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

نموذج عجلة الحياة (The Wheel of Life) لتحقيق التوازن في الحياة

2 hours to complete
9 videos (Total 45 min)

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