أن نشعر بالضغط والتوتر لأسبابٍ معينةٍ في حياتنا اليومية سواء الشخصية أو العملية فهذا أمرٌ طبيعيٌ وواردٌ جداً، لكن من غير الطبيعي أن نسمح لهذه الضغوط بأن تسيطر على حياتنا وتتحكم في مجرياتها فنصبح بسببها ضعفاء ولا نرى حلاً إلّا أن نستسلم للأمر الواقع، لهذا نحن بحاجةٍ إلى تعلم المهارات التي تساعدنا في الاستجابة بشكلٍ جيدٍ في هذه المواقف الصعبة والتعامل معها بكفاءة، دون أن يتأثر أداؤنا أو سلوكنا سلبياً.
إدارة ضغوط الحياة | Stress ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة
What you will learn
تعرّف مفهوم الضغط وإدارة الضغوط.
تصنّف أنواع الضغوط ومصدرها و تعدد أسباب الشعور بالضغوط.
تشرح الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للشعور بالضغوط و تحدد الآثار السلبية للضغوط في الحياة الشخصية والعملية.
تقيّم قدرتك على التعامل مع الضغوط من خلال تطبيق مهارات إدارة الضغوط و تقيّم حياتك من خلال نموذج عجلة الحياة لتحقيق التوازن.
Skills you will gain
- التفكير الإيجابي
- التحكم بالضغوط
- التفويض
- التحفيز الذاتي
- إدارة الوقت
هذا البرنامج التدريبي لا يحتاج إلى خبرة مسبقة
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن إدارة الضغوط
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية تقييم حياتك من خلال نموذج عجلة الحياة لتحقيق التوازن، توضيح كيفية تقييم قدرتك على التعامل مع الضغوط من خلال تطبيق مهارات إدارة الضغوط، شرح كيفية تحديد الآثار السلبية للضغوط في الحياة الشخصية والعملية، شرح الأعراض الجسدية والنفسية والسلوكية للشعور بالضغوط، شرح أسباب الشعور بالضغوط، فهم تصنيف أنواع الضغوط ومصدرها، التعرّف على مفهوم الضغط وإدارة الضغوط.
أعراض الشعور بالضغوط وآثارها السلبية
ما هي أعراض ومظاهر الشعور بالضغوط؟ وما هي آثارها سواء المتعلقة بالحياة الشخصية أو العملية؟ هذا ما سنناقشه في هذه الوحدة من البرنامج.
أساليب التعامل مع الضغوط
كيف ستتعامل مع الضغوط؟ هناك العديد من الاستراتيجيات والمهارات والممارسات التي ستتعرف عليها في هذه الوحدة وهي: استراتيجية ABC في إدارة الضغوط، وممارسة العادات الصحية، بالإضافة إلى مهارات التواصل الحازم، وإدارة الوقت، والتفويض، والتفكير الإيجابي، وتحفيز الذات.
نموذج عجلة الحياة (The Wheel of Life) لتحقيق التوازن في الحياة
تحقيق التوازن في الحياة هو غاية يسعى إليها كل شخص، لذلك سنقوم في هذه الوحدة بتسليط الضوء على الجوانب التي من خلالها ستستطيع تحقيق هذا التوازن وهي: الجانب الروحي، والجاني الصحي والبدني، والجانب الشخصي، والجانب المالي، والجانب الأسري، والجانب الاجتماعي، والجانب المهني، وأخيراً الجانب المعرفي.
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