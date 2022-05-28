الجداول والرسوم التوضيحية في "مايكروسوفت إكسل"

برنامج (Microsoft Excel) هو برنامج تم ابتكاره ليصبح أداة قوية وفعالة لتجميع وتحليل البيانات من قبل العديد من الفئات العاملة في المجالات المالية وغيرها، مثل العاملين في مجال الموارد البشرية والمخازن وغيرهم. يتطلب تجميع البيانات ترتيبَها بشكل منظم ليتمكن المستخدم من إجراء التحليل المطلوب لها والوصول إلى النتائج الصحيحة التي تساعد مجلس إدارة المنشأة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية المستقبلية. وأفضل الطرق لتنظيم البيانات - سواء أكانت بيانات محاسبية أو بيانات خاصة بالأفراد العاملين في المنشأة - هو وضعها داخل جداول (Tables) ورسوم توضيحية (Illustrations) لتسهل قراءتها ومقارنتها وعرضها فيما بعد بالعديد من الطرق المتاحة في البرنامج.
الجداول والرسوم التوضيحية في مايكروسوفت إكسلAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Skills you will gain
- الإكسل
- الجداول والرسومات التوضيحية
- بيانات في إكسل
خبرة في مجال الكمبيوتر والإكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الجداول والرسوم التوضيحية في "مايكروسوفت إكسل"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية عرض تلك البيانات، توضيح كيفية إضافة رسوم توضيحية، التعرف على كيفية التعامل مع الجداول والتحكم فيها، تبيان طرق إضافة الجداول.
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