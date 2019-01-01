Learner Reviews & Feedback for الجداول والرسوم التوضيحية في مايكروسوفت إكسل by Alfaisal University | KLD
About the Course
برنامج (Microsoft Excel) هو برنامج تم ابتكاره ليصبح أداة قوية وفعالة لتجميع وتحليل البيانات من قبل العديد من الفئات العاملة في المجالات المالية وغيرها، مثل العاملين في مجال الموارد البشرية والمخازن وغيرهم. يتطلب تجميع البيانات ترتيبَها بشكل منظم ليتمكن المستخدم من إجراء التحليل المطلوب لها والوصول إلى النتائج الصحيحة التي تساعد مجلس إدارة المنشأة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية المستقبلية. وأفضل الطرق لتنظيم البيانات - سواء أكانت بيانات محاسبية أو بيانات خاصة بالأفراد العاملين في المنشأة - هو وضعها داخل جداول (Tables) ورسوم توضيحية (Illustrations) لتسهل قراءتها ومقارنتها وعرضها فيما بعد بالعديد من الطرق المتاحة في البرنامج.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الجداول والرسوم التوضيحية في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية عرض تلك البيانات، توضيح كيفية إضافة رسوم توضيحية، التعرف على كيفية التعامل مع الجداول والتحكم فيها، تبيان طرق إضافة الجداول....