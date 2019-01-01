Learner Reviews & Feedback for فن رواية قصة البيانات | The Art of Data Storytelling by Alfaisal University | KLD
About the Course
تعتبر الأرقام بمثابة حقائق ذات تأثير جوهري على المتلقي، وكلما زادت دقتها، زادت قدرته على اتخاذ قرارات فعّالة، لكن الأرقام في حد ذاتها مجرد بيان أو إحصاء، فهي تحتاج إلى طريقة مناسبة لسردها وعرضها كي تحقق أقصى فائدة ممكنة، ومن هنا أصبح العامل الفارق في نجاح أو فشل مؤسسات الأعمال، ليس امتلاك البيانات الدقيقة فحسب، بل امتد الأمر ليشمل تحديد واختيار الطريقة المناسبة لعرضها ونشرها بالصورة التي تناسب طبيعتها من ناحية ومستوى إدراك المتلقي لها من ناحية أخرى.
ومع تزايد هذه الأهمية، ظهرت في آفاق عالم الأعمال اتجاهات حديثة للتعامل مع البيانات بصورة مناسبة تحقق الغرض المرجو منها، بل وأصبح من الممكن عرض وتمثيل مختلف البيانات في صورة رواية أو قصة، وهذا ما يُعرف بسرد البيانات بالأسلوب القصصي (Data Storytelling).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن رواية قصة البيانات، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم عوامل النجاح الأساسية اللازمة لجعل رواية قصة البيانات أكثر فاعلية، فهم الأنواع المختلفة من الرسوم البيانية المناسبة للهدف من عرض البيانات، فهم الاعتبارات الأساسية اللازمة لتمثيل البيانات باستخدام الرسوم البيانية، التعرف على المكونات الأساسية التي يعتمد عليها هذا أسلوب رواية قصة البيانات، شرح مفهوم سرد البيانات بالأسلوب القصصي ومدى أهميته....