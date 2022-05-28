هل صادف أن قابلت أحد الأشخاص كي تطلب منه شيئاً أو تقنعه بفكرة مشروع، لكنك في النهاية لم تستطع إقناعه بوجهة نظرك؟ قد ينتج ذلك بسبب افتقارك لمهارة ذات أهمية قصوى في عالم اليوم، وهي مهارة التفاوض (Negotiation)، هذه المهارة ليست مطلوبة في عالم الأعمال (Business) فحسب بل تمتد لتشمل كل تفاصيل حياتنا اليومية ونجاحك في تعلم واكتساب تلك المهارة هو بمثابة نجاح في كافة معاملاتك.
فن التفاوض | The Art of NegotiationAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مهارات التواصل والتفاوض
Skills you will gain
- فن التفاوض
- مهارات التواصل
خبرة في مهارات التواصل والتفاوض
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
فن التفاوض
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية أن تصبح مفاوضاً ناجحاً، فهم المهارات الواجب توفرها لنجاح عملية التفاوض، شرح المراحل التي تمر بها عملية التفاوض وكيفية التخطيط لها، فهم المقصود بعملية التفاوض وأسس وخصائص هذه العملية.
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