Learner Reviews & Feedback for فن التفاوض | The Art of Negotiation by Alfaisal University | KLD
About the Course
هل صادف أن قابلت أحد الأشخاص كي تطلب منه شيئاً أو تقنعه بفكرة مشروع، لكنك في النهاية لم تستطع إقناعه بوجهة نظرك؟ قد ينتج ذلك بسبب افتقارك لمهارة ذات أهمية قصوى في عالم اليوم، وهي مهارة التفاوض (Negotiation)، هذه المهارة ليست مطلوبة في عالم الأعمال (Business) فحسب بل تمتد لتشمل كل تفاصيل حياتنا اليومية ونجاحك في تعلم واكتساب تلك المهارة هو بمثابة نجاح في كافة معاملاتك.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن التفاوض، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية أن تصبح مفاوضاً ناجحاً، فهم المهارات الواجب توفرها لنجاح عملية التفاوض، شرح المراحل التي تمر بها عملية التفاوض وكيفية التخطيط لها، فهم المقصود بعملية التفاوض وأسس وخصائص هذه العملية....