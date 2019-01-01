Learner Reviews & Feedback for فن رواية القصص | The Art of Storytelling by Alfaisal University | KLD
About the Course
يحاول كثير من الأفراد أن يصبحوا قادة في مجال التأثير في من حولهم سواء في حياتهم المهنية أو الشخصية، لكن القليل منهم من يتمكنون من تحقيق ذلك، لذلك يحلم الكثير منا بامتلاك القدرة على التأثير في الأفراد وتحفيزهم وتوجيهم، وهذه القدرة تعتمد بصورة أساسية على إمكانية التواصل الفعال، أخذاً بعين الاعتبار أن التواصل الفعال لا يعتمد فقط على تدفق المعلومات والحقائق، إنما يتوقف بشكل كبير على أسلوب وطريقة نقل وتدفق المعلومات، وإذا ما اتسم أسلوبك بالبساطة وأثار الشغف والفضول، كُنت أكثر تأثيراً في الآخرين، وفي هذا الصدد، ظهرت العديد من الأدوات أهمها رواية القصص (Storytelling)، بل وأصبحت إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية التي تحكمها مجموعة من المبادئ والقواعد.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن رواية القصص، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الخطوات السبع الفعَّالة كي تكون راوياً ناجحاً للقصص، فهم المجالات التي يمكن خلالها استخدام القصص المؤسسية، شرح أهمية رواية القصص، خاصة المؤسسية وأنواعها المختلفة....