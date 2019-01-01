Learner Reviews & Feedback for الاقتصاد المفتوح | The Open Economy by Alfaisal University | KLD
About the Course
العولمة (Globalization) نظام يسعى إلى تحقيق العديد من المفاهيم، ومن أهم هذه المفاهيم، تحرير الاقتصاد وحرية حركة التجارة الخارجية، وهو مفهوم أوسع وأشمل من مجرد تدفق الأموال والسلع الأساسية؛ فالهدف هو تحقيق الترابط بين شعوب العالم، ليس اقتصادياً فحسب بل ثقافياً ومعرفياً أيضاً، وانطلاقاً من مبدأ (Globalization)، يمكن تعريف الاقتصاد المفتوح (Open Economy) أنه الانفتاح على العالم الخارجي، من خلال صادرات الدولة ووارداتها (Imports & Exports).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم الاقتصاد المفتوح، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم السياسات والإجراءات التي يمكن اتباعها لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسيتها عالمياً، شرح العوامل المسؤولة عن تحديد أسعار صرف العملة المحلية، توضيح كيفية تحديد إذا كانت الدولة مُقرضة أو مُقترضة في السوق العالمي، فهم العوامل التي تحدد أثر السياسات الداخلية والخارجية في تدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات....