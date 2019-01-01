Learner Reviews & Feedback for البطالة | Unemployment by Alfaisal University | KLD
About the Course
أصبح الحصول على وظيفة الأحلام هو الحلم الأكبر لدى كثير من الشباب، لكن قد يتكاسل الكثير من هؤلاء الشباب في البحث عن عمل، أو يرفض بعضهم وظيفة معينة؛ لأنها لا تناسب وضعه الاجتماعي أو تعليمه أو تدريبه وخبراته، ولعل من المهم القول إنه ليس كل من لا يعمل يمكن أن نطلق عليه لقب عاطل، كما أن الوضع يتغير أحياناً، إذ يمكن لمن يعمل أن يفقد وظيفته ومن لا يعمل أن يحصل على وظيفة جديدة، لذلك فإننا بحاجة لمعرفة من نطلق عليه لقب عاطل، وما المعدل الطبيعي للبطالة (Unemployment) وكيف يمكن حسابه؟
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم البطالة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم تأثير البطالة على الاقتصاد والمجتمع، شرح العوامل المهمة في قضية البطالة، استعراض الأنواع المختلفة للبطالة وسياسات التعامل مع كل نوع، التعرف على المعدل الطبيعي للبطالة وطرق حسابه، فهم المقصود بالبطالة....