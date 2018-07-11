By 王兆栋•
Jul 11, 2018
我是一名国内的在读研究生，以后打算从事游戏行业，可以说该课程是我游戏开发生涯的启蒙老师。该课程条理清晰、由浅入深，内容详实又不拖泥带水，做到提纲挈领的同时，操作环节可以说是手把手教学，对于初学者十分的友好。课程内容全面，给了我一个对unity整体的认识，提供了学生以后继续学习unity的方向。老师、同学讲课专业、认真，是一门难得的经典课程。这门课程是一个入职腾讯IEG的学姐推荐的，以后我也会将这门课程推荐给其他unity爱好者们，最后希望老师尽快推出VR课程。
By Veal•
Apr 17, 2021
老师讲解提纲挈领,演示视频步骤清晰,尤其特别贴心地为学生提供了每个演示视频的unity package(我在初期就没法把多米诺骨牌移动到对应的位置,unitypackage的提供让我得以继续)．复旦学生在光华楼送来好评！
By LiYang•
Dec 2, 2016
非常好，很系统的开发流程，讲的知识也很实用，不像某些速成教程避重就轻的野路子，这里的都很正统
By 狼狗•
Oct 22, 2017
我觉得讲的特别好！学习到了好多东西，感谢课程组！感谢姜老师！感谢coursera
By YSYQ•
Nov 8, 2016
Good course with lots of practice.
By bigbridge•
Aug 2, 2017
深入浅出，讲解细致，实践部分很受益，感谢授课的老师
By 邓馨烈•
Jun 10, 2019
很好的课程。掌握了unity的基础，非常感谢老师
By Ikea L•
Jul 8, 2017
清晰易懂，課程規劃非常用心，操作起來很有成就感。
By 林信宏•
Jul 13, 2017
非常完整的教學，對於初學者可有全面性的瞭解!!
By 马振文•
Sep 25, 2016
很详细，很舒服，很开心，很有成就感。
By 朱忠杰•
May 29, 2016
很好 通篇干货 讲的透彻 演示清晰
By 张衎•
Feb 20, 2017
从知乎慕名而来，非常棒的课程。
By 刘梓阳•
Jun 11, 2017
讲解细致，Hi 你好~
By mark•
Oct 16, 2017
深入浅出，通俗易懂
By 浩东 杨•
Aug 17, 2017
很棒的入门开发教程
By Vayne-Lover•
Jul 22, 2016
不错，学到了。
By luoyenot•
Oct 16, 2018
很不错的课程
By Fubin W•
Jan 22, 2018
值得一学
By Sam R•
May 25, 2017
谢谢老师
By Fangzhou C•
Apr 18, 2022
好
By 壹叶随心•
Jul 9, 2018
受益匪浅，自己在此之前接触了许多Unity教程的书籍，以及官方的教程；虽然课程在美术以及课程部分冗余等缺点下，个人觉得还是有许多亮点的。单从我个人而已，不论是新手学习或者说有一定基础的学员，都能从中获取到你可能缺失的一些小细节的问题，这是我觉得整个教学内容的亮点。总结了一下几个优点：1。 材料的整合以及附属的说明，清晰易懂，便于后面整理的学习操作2。 从细节出发，每一步操作都讲述了为何原因，精于细节，这样能够让新手完全的理解每一步操作的含义3。 既有PPT讲解同时又有实战操作视频，熟话说：实践才能熟能生巧，也是这个道理，理论的东西最后都是要付诸实践的当然任何事物总有不完美的点，以下也是个人觉得有待提升的部分：1。 画面的质量，模型、UI、PPT风格等，偏于简陋，相比官方教程，差距还是存在的2。 视频中有许多重复的内容，内容冗余最后，当然个人觉得看完视频还是颇有收益，感谢老师的辛苦付出，以及相关的工作人员，谢谢。
By ZIDONG L•
Jun 1, 2017
课程非常好，基本各方面都照顾到，能让人基本了解游戏开发所需要的技术，有效带领新人入门学习。
By 刘昶•
Mar 25, 2018
有一本叫unity3d游戏开发的书，内容基本类似 估计是版本的原因 还是有许多新的内容
By Molin Z•
Apr 24, 2018
ppt的资料没有下载链接
By 王楚瑶•
Dec 24, 2016
Very useful!