Chevron Left
Back to 基于Unity引擎的游戏开发基础

Learner Reviews & Feedback for 基于Unity引擎的游戏开发基础 by Fudan University

4.6
stars
98 ratings
27 reviews

About the Course

随着互联网和智能手机的快速发展，《Angry Birds》（愤怒的小鸟）、《Temple Run》（神庙逃亡）等手游作品取得巨大成功，让独立开发者赚得第一桶金。移动平台的3D网络游戏开发成为趋势，优秀作品雨后春笋般涌现，Supercell Oy公司开发的《Clash of Clans》（部落冲突）与Blizzard Entertainment公司开发的《Hearth Stone》（炉石传说）风靡全球。网易、腾讯、巨人、恺英网络等业界著名公司也将游戏业务重心转向移动平台，市场涌现出莉莉丝、银汉科技等一大批新锐手游公司。 Unity引擎简单易用、功能丰富、具有跨平台等优秀特性，已成为业界最重要的开发工具。目前，全球大部分独立开发者与游戏工作室都选择Unity游戏引擎作为开发工具，快速开发高品质的手游作品。 《Unity游戏编程基础》课程主要讲述了如何使用Unity引擎开发移动端3D游戏。与课程内容同步，我们设计基于移动平台的第一人称3D射击游戏《慕课英雄》（MOOC HERO）。整个过程分为三个阶段：第一阶段，介绍物理系统、图形系统和音频，用于构建多米诺骨牌的场景；第二阶段，使用Unity的地形系统搭建游戏场景，将第一阶段的多米诺骨牌模型添加到游戏场景中，添加玩家与敌人角色，使用动画系统控制玩家与敌人角色动画的播放，编写Unity脚本实现玩家与敌人的行为和场景中的游戏逻辑；第三阶段，使用uGUI设计游戏交互界面，使用粒子系统与线渲染器实现玩家开枪效果和场景火焰效果，同时制作了场景中收集物以及游戏胜利与失败画面，最终将项目部署到移动平台。 此外，网络开发、人工智能、Shader（着色器）编程等Unity引擎高级功能将在本专项课程有关游戏编程的第二门课中进行学习。 通过本门课程的学习，你将理解Unity引擎的主要功能，学会利用Unity引擎开发移动平台的3D游戏，在入职游戏行业或独立游戏开发道路上迈出重要一步。...
Filter by:

1 - 25 of 27 Reviews for 基于Unity引擎的游戏开发基础

By 王兆栋

Jul 11, 2018

我是一名国内的在读研究生，以后打算从事游戏行业，可以说该课程是我游戏开发生涯的启蒙老师。该课程条理清晰、由浅入深，内容详实又不拖泥带水，做到提纲挈领的同时，操作环节可以说是手把手教学，对于初学者十分的友好。课程内容全面，给了我一个对unity整体的认识，提供了学生以后继续学习unity的方向。老师、同学讲课专业、认真，是一门难得的经典课程。这门课程是一个入职腾讯IEG的学姐推荐的，以后我也会将这门课程推荐给其他unity爱好者们，最后希望老师尽快推出VR课程。

By Veal

Apr 17, 2021

老师讲解提纲挈领,演示视频步骤清晰,尤其特别贴心地为学生提供了每个演示视频的unity package(我在初期就没法把多米诺骨牌移动到对应的位置,unitypackage的提供让我得以继续)．复旦学生在光华楼送来好评！

By LiYang

Dec 2, 2016

非常好，很系统的开发流程，讲的知识也很实用，不像某些速成教程避重就轻的野路子，这里的都很正统

By 狼狗

Oct 22, 2017

我觉得讲的特别好！学习到了好多东西，感谢课程组！感谢姜老师！感谢coursera

By YSYQ

Nov 8, 2016

Good course with lots of practice.

By bigbridge

Aug 2, 2017

深入浅出，讲解细致，实践部分很受益，感谢授课的老师

By 邓馨烈

Jun 10, 2019

很好的课程。掌握了unity的基础，非常感谢老师

By Ikea L

Jul 8, 2017

清晰易懂，課程規劃非常用心，操作起來很有成就感。

By 林信宏

Jul 13, 2017

非常完整的教學，對於初學者可有全面性的瞭解!!

By 马振文

Sep 25, 2016

很详细，很舒服，很开心，很有成就感。

By 朱忠杰

May 29, 2016

很好 通篇干货 讲的透彻 演示清晰

By 张衎

Feb 20, 2017

从知乎慕名而来，非常棒的课程。

By 刘梓阳

Jun 11, 2017

讲解细致，Hi 你好~

By mark

Oct 16, 2017

深入浅出，通俗易懂

By 浩东 杨

Aug 17, 2017

很棒的入门开发教程

By Vayne-Lover

Jul 22, 2016

不错，学到了。

By luoyenot

Oct 16, 2018

很不错的课程

By Fubin W

Jan 22, 2018

值得一学

By Sam R

May 25, 2017

谢谢老师

By Fangzhou C

Apr 18, 2022

By 壹叶随心

Jul 9, 2018

受益匪浅，自己在此之前接触了许多Unity教程的书籍，以及官方的教程；虽然课程在美术以及课程部分冗余等缺点下，个人觉得还是有许多亮点的。单从我个人而已，不论是新手学习或者说有一定基础的学员，都能从中获取到你可能缺失的一些小细节的问题，这是我觉得整个教学内容的亮点。总结了一下几个优点：1。 材料的整合以及附属的说明，清晰易懂，便于后面整理的学习操作2。 从细节出发，每一步操作都讲述了为何原因，精于细节，这样能够让新手完全的理解每一步操作的含义3。 既有PPT讲解同时又有实战操作视频，熟话说：实践才能熟能生巧，也是这个道理，理论的东西最后都是要付诸实践的当然任何事物总有不完美的点，以下也是个人觉得有待提升的部分：1。 画面的质量，模型、UI、PPT风格等，偏于简陋，相比官方教程，差距还是存在的2。 视频中有许多重复的内容，内容冗余最后，当然个人觉得看完视频还是颇有收益，感谢老师的辛苦付出，以及相关的工作人员，谢谢。

By ZIDONG L

Jun 1, 2017

课程非常好，基本各方面都照顾到，能让人基本了解游戏开发所需要的技术，有效带领新人入门学习。

By 刘昶

Mar 25, 2018

有一本叫unity3d游戏开发的书，内容基本类似 估计是版本的原因 还是有许多新的内容

By Molin Z

Apr 24, 2018

ppt的资料没有下载链接

By 王楚瑶

Dec 24, 2016

Very useful!

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder