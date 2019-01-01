Learner Reviews & Feedback for Дизайн-мышление в инновационной деятельности by University of Virginia
About the Course
Сегодня инновации стали частью повседневной жизни. Неважно, чем вы занимаетесь. Умение сделать свою работу более эффективной требуется всем — от менеджеров в международной корпорации и основателей стартапов до госслужащих и учителей начальной школы. Именно поэтому дизайн-мышление необходимо каждому человеку.
На любом уровне в любой организации дизайн-мышление предоставляет инструменты для использования инновационного подхода и раскрывает творческие возможности, о которых мы даже не подозревали. Этот курс, разработанный лучшими преподавателями бизнес-школы Дарден Университета Вирджинии, содержит описание дизайн-мышления, принципов работы с моделью четырех ключевых вопросов и несколькими инструментами, которые помогают разобраться в том, как использовать дизайн-мышление в решении проблем. Мы также рассмотрим истории нескольких компаний, которые нашли интересные решения с помощью дизайн-мышления....