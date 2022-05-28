Сегодня инновации стали частью повседневной жизни. Неважно, чем вы занимаетесь. Умение сделать свою работу более эффективной требуется всем — от менеджеров в международной корпорации и основателей стартапов до госслужащих и учителей начальной школы. Именно поэтому дизайн-мышление необходимо каждому человеку.
Дизайн-мышление в инновационной деятельностиUniversity of Virginia
About this Course
No prior experience needed to participate in and benefit from this course.
What you will learn
Что такое дизайн-мышление и где его применять
Как научиться видеть возможности и действовать, когда они появляются
Как с помощью дизайн-мышления генерировать инновационные идеи
Как выбрать из имеющихся идей те, которые с большей вероятностью приведут к конкретным желаемым результатам
Skills you will gain
- Social Network
- Marketing
- Storytelling
- Leadership And Management
No prior experience needed to participate in and benefit from this course.
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
Что такое дизайн-мышление?
Добро пожаловать на наш курс, здорово, что вы с нами! Для начала разберемся, что подразумевается под термином «дизайн-мышление» и почему, когда речь заходит об инновациях, это более эффективный подход, чем традиционные методики.Изучая историю успеха датской программы доставки еды пожилым людям The Good Kitchen, мы поговорим о том, как образ мышления и практика работ инновационной команды, сотрудничавшей с консультантом по инновациям Hatch&Bloom, позволили им развиваться и внедрить инновации. Мы также рассмотрим, какие задачи лучше всего решать с помощью дизайнерского мышления, и узнаем об инструменте визуализации, который помогает воплощать идеи в жизнь. К концу этого модуля вы будете лучше понимать, что мы подразумеваем под дизайн-мышлением, в каких случаях оно может пригодиться и как использовать инструмент визуализации.
Подготовьте свое мышление к инновациям
Дизайн-мышление — это не только процессы и инструменты, но и люди. Вы — дизайнер, люди, для которых вы создаете свой проект, и люди, с которыми вы хотите работать. Итак, прежде чем перейти к использованию дизайн-мышления для генерации и тестирования идей, мы хотим сначала поговорить о вашем образе мышления, чтобы вы могли понять, умеете ли вы одновременно видеть новые возможности и действовать в соответствии с ними. Мы рассмотрим этот вопрос на основе истории двух способных менеджеров, Джорджа и Джеффа, и разберемся, как их разное мышление влияет на способность руководить инновациями и развитием компании. Мы также узнаем о том, насколько ценен инструмент повествования. К концу этого модуля вы лучше поймете, как должен мыслить человек, чтобы видеть возможности и действовать в соответствии с ними, а также как использовать инструмент повествования.
Создание идеи
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс дизайн-мышления и разберемся, как его можно использовать для получения интересных идей. В этом модуле мы рассмотрим историю предпринимателя Криса Карттера и его стартапа MeYouHealth. Он работал с бостонской дизайнерской фирмой Essential Design, чтобы разобраться в том, что могут дать социальные сети в вопросах улучшения здоровья. Изучение того, что уже есть, является первым шагом процесса дизайн-мышления. Отвечая на вопрос «Что есть?» дизайнеры «идут за покупателями до дома» и изучают проблемы, с которыми те сталкиваются в своей жизни, чтобы сравнить их с использованием продукта. После тщательного изучения и поиска закономерностей дизайнеры смотрят в будущее и спрашивают «Что, если?». Это творческая часть процесса, но она также требует дисциплинированного подхода. В ходе этого модуля вы поймете, как использовать дизайн-мышление для генерации инновационных идей, как применять вопросы «Что есть?» и «Что, если?» и как использовать инструмент создания ассоциативной схемы.
Экспериментирование
Что будет дальше, после создания инновационных идей? Процесс дизайн-мышления позволяет взять разные созданные нами идеи и решить, как определить, какие из них могут привести к желаемым результатам в нужной нам сфере деятельности. Это может быть улучшение питания пожилых людей (например, The Good Kitchen), выбор более здорового образа жизни (например, MeYouHealth) или даже работа с «горячими контактами», полученными на торговых выставок (как в следующем примере с IBM). В этом модуле мы будем следить за деятельностью команды IBM, которая тесно сотрудничает с маркетинговым агентством George P. Johnson, поскольку они разрабатывают и тестируют идеи революционного подхода к участию в выставках. В данном случае процесс начинается с вопроса: «Что цепляет?». Этот вопрос объединяет клиентов и модели, на которые опираются новые концепции. Как правило, зона, где «цепляет», возникает на пересечении трех критериев: 1) кто-то этого хочет; 2) мы можем это создать и доставить; 3) это может привести к желаемым результатам. Затем мы задаем вопрос «Что работает?» и проводим небольшие эксперименты, чтобы проверить правильность сделанных предположений. После завершения этого модуля вы поймете, как использовать вопросы «Что цепляет?» и «Что работает?» и применять инструмент тестового запуска. В заключение мы рассмотрим все уроки и обсудим стратегические возможности.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.