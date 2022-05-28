About this Course

2,626 recent views
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Beginner Level

No prior experience needed to participate in and benefit from this course.

Approx. 6 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Что такое дизайн-мышление и где его применять

  • Как научиться видеть возможности и действовать, когда они появляются

  • Как с помощью дизайн-мышления генерировать инновационные идеи

  • Как выбрать из имеющихся идей те, которые с большей вероятностью приведут к конкретным желаемым результатам

Skills you will gain

  • Social Network
  • Marketing
  • Storytelling
  • Leadership And Management
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

No prior experience needed to participate in and benefit from this course.

Approx. 6 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

Что такое дизайн-мышление?

1 hour to complete
6 videos (Total 59 min), 2 readings
Week
2

Week 2

1 hour to complete

Подготовьте свое мышление к инновациям

1 hour to complete
4 videos (Total 56 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

Создание идеи

1 hour to complete
4 videos (Total 37 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

Экспериментирование

1 hour to complete
5 videos (Total 55 min)

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